Dünyanın enerjisi Türkiye’den aktı

Türkiye, Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğal gaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgede yer alıyor. Bu jeopolitik konum Türkiye'ye enerji pazarında merkez ülke olma avantajı sağlıyor. Türkiye, doğal gaz ve petrol boru hatları ile ürünün emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun bir şekilde dünya pazarlarına ulaştırıyor. 2023 yılında dünya pazarına yaklaşık 229 milyon varil ham petrol ve 31,53 milyar metreküp doğal gaz akışı sağlandı.





3 HATTAN BÜYÜK AKIŞ

2023 yılı içerisinde Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) ile 228 milyon 827 bin 559 varil ham petrol dünya pazarlarına taşındı. Avrupa’ya Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ile 5,61 milyar metreküp, Trans Adriyatik Gaz Boru Hattı ile ise 11, 51 milyar metreküp doğal gaz akışı gerçekleşti. TürkAkım hattı aracılığıyla da 14,41 milyar metreküp gaz Avrupa’ya aktarıldı.





AVRUPA’NIN GAZI TÜRKİYE’DEN

Sisteme dâhil edildikleri günden bu yana Bakü- Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’ndan toplam 4,2 milyar varil ham petrol dünya pazarına taşındı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden 25,2 milyar metreküp, Trans Adriyatik Gaz Boru Hattı üzerinden 31 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşti. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı aracılığıyla ise yaklaşık 43 milyar metreküp gaz Avrupa’ya taşındı.



