Ekonomi Dünyayı enerji enflasyonu çarptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyayı enerji enflasyonu çarptı

Kovid-19 salgın sonrası küresel ölçekte artan enerji fiyatlarını şimdi de Ukrayna savaşı çarpacak. Artan enerji maliyetlerini doğrudan vatandaşlarına yansıtmak zorunda kalan birçok ülkenin gözü artan maliyetlerde...

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Dünyayı enerji enflasyonu çarptı
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Kovid-19 salgın sonrası küresel ölçekte artan enerji fiyatlarını şimdi de Ukrayna savaşı çarpacak. Artan enerji maliyetlerini doğrudan vatandaşlarına yansıtmak zorunda kalan birçok ülkenin gözü artan maliyetlerde. En fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, savaşın etkisiyle yükselen enerji maliyetlerinin yeni faturasını da halka yansıtması bekleniyor.

SAVAŞ DAHA DA ARTIRDI

  • Enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükselmeye devam ederken, gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları daha da artırdı. Petrol ve doğal gaz sağlayıcılarına yaptırımlar getirilebileceği ihtimali de yalnızca bir haftada doğal gaz fiyatlarını yüzde 15 artırdı.

AB alternatif kaynak arıyor
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AB alternatif kaynak arıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgiye göre, AB’nin yıllık enerji enflasyonu ocak ayında yükselişini sürdürerek yüzde 27’ye ulaştı. Mayıs 2020’de beş yılın en düşük oranı olan eksi yüzde 11’i takiben, enerji enflasyonu yükselmeye başlasa da şubat 2021’e kadar eksi yüzde 1 ila 9 arasında değişen negatif oranlar gerçekleşmişti.

DOĞALGAZ İLK SIRADA

  • Şu an ise enerji enflasyon oranı, Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (HICP) ilk kez 1997’de yayımlanmasından bu yana en yüksek değerine ulaşarak rekor kırmış oldu. Enerjinin alt bileşenlerine bakıldığında ise doğal gaz bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 41 artışla Ocak 2022’de en yüksek noktasına ulaştı. Benzin, motorin ve diğer sıvı yakıtlar yüzde 26 artarken, elektrik ise yüzde 24 artış gösterdi. Ocak ayında AB üyeleri arasında Belçika yüzde 67 ve Hollanda yüzde 58 ile en yüksek enerji enflasyonu yaşadı.

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