Durmuş Yılmaz doların düşmesini hazmedemedi

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşlara 'dolar alın' önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri sonrasında vatandaşların ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmesi sonrasında Halk TV'ye bağlanan Durmuş Yılmaz "bu bir alım fırsatıdır" diyerek, Türk lirasının değer kanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" dedi. Bu açıklama sonrasında Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.
"BU BİR ALIM FIRSATI"
Konuyla ilgili Halk TV canlı yayınında değerlendirmede bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, tepki çeken ifadeler kullandı.
Bunun bir alım fırsatı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" açıklamasında bulundu.
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VATANDAŞ DÖVİZ SATMAK İÇİN BÜROLARA KOŞTU
Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek için döviz bürolarına akın etti. Dolar kuru 11 seviyelerine kadar düştü.
DURMUŞ YILMAZ'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Döviz kurlarındaki düşüşü bir alım fırsatı gibi lanse eden Durmuş Yılmaz'a sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Gazeteci Dilek Güngör, "Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz, neden bu ülkeden bu kadar nefret ettin?" şeklinde tepki gösterdi.
Gazeteci Nedret Ersanel ise Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarına, "Yoldan çıkma bu işte" diyerek sert çıktı.