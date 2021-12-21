Ekonomi Durmuş Yılmaz doların düşmesini hazmedemedi
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Durmuş Yılmaz doların düşmesini hazmedemedi

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşlara 'dolar alın' önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri sonrasında vatandaşların ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmesi sonrasında Halk TV'ye bağlanan Durmuş Yılmaz "bu bir alım fırsatıdır" diyerek, Türk lirasının değer kanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Durmuş Yılmaz doların düşmesini hazmedemedi
​İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" dedi. Bu açıklama sonrasında Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı.

"BU BİR ALIM FIRSATI"

Konuyla ilgili Halk TV canlı yayınında değerlendirmede bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, tepki çeken ifadeler kullandı.

Bunun bir alım fırsatı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" açıklamasında bulundu.

VATANDAŞ DÖVİZ SATMAK İÇİN BÜROLARA KOŞTU

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek için döviz bürolarına akın etti. Dolar kuru 11 seviyelerine kadar düştü.

DURMUŞ YILMAZ'A TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Döviz kurlarındaki düşüşü bir alım fırsatı gibi lanse eden Durmuş Yılmaz'a sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Gazeteci Dilek Güngör, "Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz, neden bu ülkeden bu kadar nefret ettin?" şeklinde tepki gösterdi.

Gazeteci Nedret Ersanel ise Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarına, "Yoldan çıkma bu işte" diyerek sert çıktı.

İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'dan doların düşüşüne tepki çeken yorum: Bu bir alım fırsatıdır
OYNAT 00:23
İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'dan doların düşüşüne tepki çeken yorum: Bu bir alım fırsatıdır
İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü değerlendirdi. Halk TV ekranlarında açıklamada bulunan Yılmaz, 'Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir.' dedi.

Dolarla birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü de düştü
EKONOMİ
Dolarla birlikte Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın yüzü de düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatları için getirilen yeni düzenlemeyi duyurdu: Kur getirisi mevduat kazancının altındaysa aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatları için getirilen yeni düzenlemeyi duyurdu: Kur getirisi mevduat kazancının altındaysa aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrası dolar 13 seviyesinin altını gördü
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DolarTL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yaklaşık yüzde 32 civarında değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi.
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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
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Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, \"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.\" dedi.
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Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.
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Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.
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Saatler 22.29'u gösterirken dolar 13.55 seviyesinde seyretti.
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Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolarTL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi.
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DolarTL, saat 22.32 itibarıyla 13,27'den işlem görüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrası dolar 13 seviyesinin altını gördü
Milyonlarca vatandaş dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini merak ediyor. En son 17 liranın üzerinde işlem gören dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırayla açıkladığı ekonomi tedbirlerinin ardından 13 liranın altına kadar düştü. 22.32 itibarıyla dolar, 13.27 seviyesini gördü. Peki dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
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