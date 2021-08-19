Ekonomi Düşmana korku salacaklar EREN ve HIZIR II ilk kez IDEF21de
SAVUNMA SANAYİ

Düşmana korku salacaklar: EREN ve HIZIR II ilk kez IDEF’21’de

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF’21'de, Katmerciler’in zırhlı savunma aracı zincirinin yeni halkası olan ve ismini 2017 tarihinde Trabzon Maçka’da terör örgütü tarafından katledilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’den alan 4×4 Meskun Mahal Müdahale Aracı EREN ve 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı HIZIR II ilk kez sektörle buluştu. Geliştirilen araçlar hakkında açıklama yapan Ar-Ge Yöneticisi Fahrettin Akpak, “EREN aracımızın menzili oldukça yüksek yüzde 60 tırmanma kabiliyetine sahip. HIZIR II aracımız ise mayın koruması ile birlikte balistik koruma seviyesi çok yüksek” dedi.

Haber Merkezi İHA
Düşmana korku salacaklar: EREN ve HIZIR II ilk kez IDEF’21’de
EREN ve HIZIR II

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan fuar merkezinde düzenleniyor. 17 Ağustos itibariyle açılan fuarda son teknoloji ile geliştirilen savunma sanayii ürünleri yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunuluyor. Fuara katılan firmalardan Katmerciler yerli ve milli anlayış içerisinde geliştirdikleri EREN ve HIZIR II araçlarını tanıtıyor.

Bu araçları ilk defa bu fuarda sergilediklerini ifade eden Ar-Ge Yöneticisi Fahrettin Akpak, “EREN aracımız normalde 5 kişilik ama 7 kişilik opsiyonumuz var. HIZIR II aracımızda ise HIZIR I’den uzun olmasından dolayı kapasiteyi 14’ çıkarttık. Tasarladığımız araçları emniyet güçlerimizin hizmetine sunduk” dedi.

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“EREN yüzde 60’dan fazla tırmanma kabiliyetine sahip”

EREN VE HIZIR II’nin ilk kez IDEF’21 fuarında sergilediklerini ifade edem Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Fahrettin Akpak, “EREN aracımız şehir içindeki tehditlere karşı tasarladığımız emniyet güçlerimizin kullanımına sunduğumuz bir aracımız. Burada yüksek seviye korumanın yanında mayın korumasına da sahip olan bir aracımız. Normalde 5 kişilik ama 7 kişilik de opsiyonumuz mevcut. Şehir içinde ciddi bir şekilde kolaylık sağlayan bir araç ve maksimum yüz 30 kilometre hıza çıkabiliyor. Yüzde 60’dan fazla tırmanma kabiliyetine sahip. Menzili oldukça yüksek” şeklinde konuştu.

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“Üstünde silah kulesi ile beraber emniyet güçlerimizin hizmetine sunduk”

Son olarak araçların ilk defa IDEF’21 fuarında sergilediklerini belirten Akpak, “HIZIR II aracın ciddi bir koruması var. Bu araç mayın koruması ile birlikte balistik koruma seviyesi çok yüksek. HIZIR I’den farkı daha uzun olması. Dolayısıyla personel kapasitesini de 14’e çıkarttık. Ön camının tek parça olmasıyla beraber görüş alanında yüksek alan elde ettik. Aynı zamanda stepnenin alt kısıma alınması ile beraber aracın yolda gidişi çok konforlu ve üst düzeye çıkmış oldu. Araç gene merkezi lastik şişirme sistemine sahip. Üstünde silah kulesi ile beraber emniyet güçlerimizin hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

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