e-Bordro sorgulama işlemi büyük ilgi gördü

Kamu ve özel sektör çalışanlarının maaşlarına ait bordroyu sorgulama işlemleri büyük ilgi gördü. Kamuda çalışan kişiler yani memurlar, e-Devlet'e T.C. Kimlik numaralarını ve şifreleri ile birlikte girdikleri takdirde, e-Bordrolarını kolayca sorgulayabilir ve fikir sahibi olabilirler.

Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları erişime açılıyor. Böylece memurlar maaş hareketlerini kolayca öğrenmiş oluyor. İşte e-Bordro sorgulama işleminin detayları...

Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordroları artık internetten sorgulamak mümkün. Geçmişte Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık e-Devlet sisteminden kolayca görüntülenebiliyor.

E-Devlet aracılığıyla bu hizmetten yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, T.C. Kimlik Numaranızı ve şifreniz ile sisteme girmek.

Adım adım e-bordro alma işlemi

www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

e-Bordro

Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

Kimler e-bordro hizmetinden yararlanabilir?

Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro''dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.

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