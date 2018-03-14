e-Bordro sorgulama işlemi büyük ilgi gördü

Kamu ve özel sektör çalışanlarının maaşlarına ait bordroyu sorgulama işlemleri büyük ilgi gördü. Kamuda çalışan kişiler yani memurlar, e-Devlet'e T.C. Kimlik numaralarını ve şifreleri ile birlikte girdikleri takdirde, e-Bordrolarını kolayca sorgulayabilir ve fikir sahibi olabilirler.
Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları erişime açılıyor. Böylece memurlar maaş hareketlerini kolayca öğrenmiş oluyor. İşte e-Bordro sorgulama işleminin detayları...
Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordroları artık internetten sorgulamak mümkün. Geçmişte Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık e-Devlet sisteminden kolayca görüntülenebiliyor.
- E-Devlet aracılığıyla bu hizmetten yararlanmak için yapmanız gereken tek şey, T.C. Kimlik Numaranızı ve şifreniz ile sisteme girmek.
Adım adım e-bordro alma işlemi
www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.
Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.
Kimler e-bordro hizmetinden yararlanabilir?
Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro''dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.
- Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.