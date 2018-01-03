Öğretmen maaşları belli oldu

Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak.

Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.

En düşük maaş ne kadar oldu?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL’den 2.893 TL’ye yükselecek. En düşük memur emekli aylığı 1.871 liradan 1.978 liraya çıkacak.

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

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Zam oranı nasıl belirleniyor?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, 1/4 derece bir öğretmenin en düşük maaşı 3,699 TL olurken, en yüksek maaş ise 3,927 TL oldu.

Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.

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Kaynak: Maliye Bakanlığı (*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

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