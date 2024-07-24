Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre, illere göre otomobil sayıları açıklandı. Bu verilere göre, İstanbul en fazla otomobile sahip il olurken, onu Ankara ve İzmir takip etti. Otomobil sayısındaki artış, özellikle büyük şehirlerde trafiği ve ulaşım sorunlarını daha da belirgin hale getiriyor. Küçük ve orta ölçekli illerde de otomobil sahipliği oranları artış gösterdi, bu da bölgesel ulaşım dinamiklerinde değişikliklere neden oldu. Peki hangi ilde kaç tane araç var? İşte il il otomobil sayısı...