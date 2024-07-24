Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yürürlüğe giren uygulamayla sigortalı ve hak sahiplerinin, araçları için trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarını e-Devlet uygulaması üzerinden görüntüleyebildiklerini belirtti.
Yeni bir uygulamanın söz konusu uygulamanın devamı olarak yürürlüğe konulduğunu bildiren Erdem, şunları kaydetti:
Erdem, çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkür etti.