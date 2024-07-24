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Ekonomi

Yeni uygulama hizmete girdi: Ekspertiz raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek

Sigortalı ve hak sahipleri, araçları için trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarına e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşabilecek.

23:04 - 24/07/2024 Çarşamba
AA
Sigortalılar ekspertiz raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler.
Sigortalılar ekspertiz raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yürürlüğe giren uygulamayla sigortalı ve hak sahiplerinin, araçları için trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarını e-Devlet uygulaması üzerinden görüntüleyebildiklerini belirtti.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada,
daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik uygulamanın devreye girdiğini hatırlattı.

Yeni bir uygulamanın söz konusu uygulamanın devamı olarak yürürlüğe konulduğunu bildiren Erdem, şunları kaydetti:

"Sigortalı ve hak sahipleri, e-Devlet uygulaması üzerinden, trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebilmektedir. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama, eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak."

Erdem, çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkür etti.



#Ahmet Nedim Erdem
#e-Devlet
#sigorta eksperi rapor
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