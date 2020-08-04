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Ekonomi Milyonlarca vatandaşa bin liralık pandemi yardımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-Devlet sosyal yardım sorgulama: 1000 TL pandemi yardımı ne zaman verilecek?

Milyonlarca vatandaşa bin liralık pandemi yardımı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin lira sosyal yardım parası veriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırıldığını bildirdi. Peki E-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardımı ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin lira sosyal yardım parası veriliyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin lira sosyal yardım parası veriliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. Pandemi başvuru sonucu e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardım alacak kişilerin evlerine PTT görevlileri tarafından 1000 TL zarfta teslim ediliyor.

  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız. 3. Fazda şu ana kadar 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik." dedi.

Bakanlık açıkladı: 1000 TL yardım kimlere ne zaman verilecek?
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Bakanlık açıkladı: 1000 TL yardım kimlere ne zaman verilecek?

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA 2020

“Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Bakan açıkladı: Yeni yardım ödemesi başlıyor, 1000 lira evlere getirilecek
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Koronavirüs salgını nedeniyle hükümet ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor. İlk faz yardım ödemelerinin ardından projenin ikinci ayağına geçildi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerine 1000’er lira dağıtımın süreceğini açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde 2.1 milyon kişiye ilk dağıtımı tamamlanan 1000’er lira desteğin 3 fazda yapılması kararlaştırıldı.
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İlk destekten faydalananlar dışında 2.3 milyon kişiye daha 1000’er lira dağıtılacak.
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Herhangi bir başvuru olmaksızın yapılacak bu yardım sosyal mesafenin korunması nedeniyle evlere gönderilecek.
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3’ÜNCÜ FAZ YARDIM DA BAŞLAYACAK <br> <br> Bakan Selçuk, ikinci faz yardımların ardından 3’üncü faz yardımların da başlayacağını duyurdu.
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1 ve 2. yardımdan faydalanmayan farklı kişilere verilecek olan yardımın tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
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Üçüncü faz yardıma e-devlet üzerinden başvuru yapılacak. Böylece ihtiyaç sahibi tüm kesimlere ulaşılmış olacak.
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Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek
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Yeni yardım ödemesi başlıyor! 1000 lira evlere getirilecek
Bakan açıkladı: Yeni yardım ödemesi başlıyor, 1000 lira evlere getirilecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye daha 1000 lira yardım yapılacağını açıkladı.


1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Suistimalde son nokta: Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
KORONAVİRÜS
Suistimalde son nokta: Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

Bakan Selçuk'tan yeni destek açıklaması: Biner liralık destek verilecek
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Bakan Selçuk'tan yeni destek açıklaması: Biner liralık destek verilecek

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

2 milyon ihtiyaç sahibine bin TL yardım parası ödenmeye başlandı: PTT önünde uzun kuyruklar oluştu
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