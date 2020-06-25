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TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-ticaret için bilgi platformu: Tüm analizlere kaynak olacak

Ticaret Bakanlığı e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu’nu oluşturdu. Platform üzerinden açıklanacak e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde kaynak olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruhsar Pekcan
Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanlığı; e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için açıklandığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu’nu oluşturdu. Türkiye’nin e-ticaret verilerinin de açıklandığı platform dün düzenlenen dijital tanıtım toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, açıklanan e-ticaret verilerinin bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacağının altını çizdi.

Fotoğraf: Arşiv

E-TİCARETTE %48 ARTIŞ

  • Bakan Pekcan, “2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85’i yurt içi harcamalardan gerçekleşti. e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira alırken giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lira ile takip etmektedir” dedi. 2020 yılının ilk 5 ay verilerine de değinen Pekcan, “E-ticaret hacminin geçen sene aynı döneme göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Özellikle Kovid-19 sürecini kapsayan Mart-Nisan-Mayıs aylarının toplamına bakıldığı zaman geçen seneye göre e-ticaret kanalıyla gıda-süpermarket harcamalarında 6 kattan fazla bir artış, kimyasallarda 2,5 kat artış, beyaz eşyada 2 kat artış, bebek bakım harcamalarında 2 kat artış yaşanmıştır” diye konuştu.

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