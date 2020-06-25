E-ticaret için bilgi platformu: Tüm analizlere kaynak olacak Ticaret Bakanlığı e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu’nu oluşturdu. Platform üzerinden açıklanacak e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde kaynak olacak.

Haber Merkezi 25 Haziran 2020, 04:00 Yeni Şafak