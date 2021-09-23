E-ticarette 1 milyon istihdam açığı var: ​Virüse 200 bin şirketle cevap

E-ticaretin Davos’u olarak nitelendirilen World E-Commerce Forum için geri sayım başladı. İstanbul’da 21 Ekim’de düzenlenecek etkinlik, e-ticaretin liderlerini buluşturacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katılması beklenen forumda, İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker konuşmacı olarak yer alacak.
YOL HARİTASI ÇIKACAK
- ‘E-Ticaretin Rönesansı-Avrasya’nın Dijital Başkenti: İstanbul’ ana temasıyla düzenlenecek forumda, Kovid-19’un uluslararası ticarete etkileri, dijital diplomasi ve mevzuat uygulama, otomasyon ve sürdürülebilirlik, pandemi ve küreselleşme başlıklarında 4 farklı panel düzenlenecek. Forumda 400’den fazla misafir ağırlanacak. Etkinlikte e-ticaretin yeni yol haritasının çıkarılacağını belirten WORLDEF Başkanı Ömert Nart, Kovid-19’un Türkiye’de e-ticaretin miladı olduğunu vurguladı.
PANDEMİDE TALEP PATLAMASI YAŞANDI
Bu dönemde e-ticaret hacmi dünyada yüzde 18 büyürken, Türkiye’de yüzde 65’leri bulduğuna işaret eden Ömer Nart, şöyle devam etti: “E-ticaret artık alternatiften, ana akım modeline dönüştü. Son iki senedir artan e-ticaret hacmiyle 200 bin yeni şirket e-ticarete başladı. Bu şirketlerin 1 milyon ek istihdam açığı var.” Pandemi döneminde e-ticaret eğitimlerine talebin patladığını vurgulayan Nart, “WORLDEF olarak bugüne kadar 27 bin kişiye e-ticaret eğitimi verdik. Bu talebin çok güçlü olduğunu ortaya koyuyor.”
GÜNDE 250 BİN SİPARİŞ
- WORLDEF’den eğitim alan e-ticaret girişimcisi Fatih Şentürk, girişimci olmanın en büyük hayali olduğunu söyledi. Şentürk, bugün kurduğu GSS Commerce’i dijital ağırlıklı moda şirketine dönüştürdü 2018’den bugüne işlerini yaklaşık 40 kat büyüten Şentürk, “Biz bu operasyonlarımızı günlük 250 bin siparişle yürütüyoruz” diye konuştu.