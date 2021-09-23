E-ticarette 1 milyon istihdam açığı var: ​Virüse 200 bin şirketle cevap

E-ticaretin Davos’u olarak nitelendirilen World E-Commerce Forum için geri sayım başladı. İstanbul’da 21 Ekim’de düzenlenecek etkinlik, e-ticaretin liderlerini buluşturacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katılması beklenen forumda, İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker konuşmacı olarak yer alacak.

YOL HARİTASI ÇIKACAK

‘E-Ticaretin Rönesansı-Avrasya’nın Dijital Başkenti: İstanbul’ ana temasıyla düzenlenecek forumda, Kovid-19’un uluslararası ticarete etkileri, dijital diplomasi ve mevzuat uygulama, otomasyon ve sürdürülebilirlik, pandemi ve küreselleşme başlıklarında 4 farklı panel düzenlenecek. Forumda 400’den fazla misafir ağırlanacak. Etkinlikte e-ticaretin yeni yol haritasının çıkarılacağını belirten WORLDEF Başkanı Ömert Nart, Kovid-19’un Türkiye’de e-ticaretin miladı olduğunu vurguladı.

PANDEMİDE TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Bu dönemde e-ticaret hacmi dünyada yüzde 18 büyürken, Türkiye’de yüzde 65’leri bulduğuna işaret eden Ömer Nart, şöyle devam etti: “E-ticaret artık alternatiften, ana akım modeline dönüştü. Son iki senedir artan e-ticaret hacmiyle 200 bin yeni şirket e-ticarete başladı. Bu şirketlerin 1 milyon ek istihdam açığı var.” Pandemi döneminde e-ticaret eğitimlerine talebin patladığını vurgulayan Nart, “WORLDEF olarak bugüne kadar 27 bin kişiye e-ticaret eğitimi verdik. Bu talebin çok güçlü olduğunu ortaya koyuyor.”

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