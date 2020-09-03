Edirne’yi Şanlıurfa’ya bağlayacak akıllı otoyol açılıyor: Ankara-Niğde arası 2 saat 22 dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yap-İşlet Devret (YİD) yöntemi ile yapılan Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı Arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı – Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı törenle hizmete açılıyor. 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyol, Ankara’yı, Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay’a ve Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ile bağlayacak. Ankara - Niğde Otoyolunun tamamlanması ile Edirne’den Şanlıurfa’ya bin 230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle açılış yapılacak.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

Fiber Optik Hat: 3 omurga halinde 1,3 milyon metre

Trafik Sensörü: 500 Adet

Metorolojik Ölçüm İstasyonu: 9 adet,

Olay Algılama Kamerası : 208 adet,

Akıllı Ulaşım Saha Yönetim Ünitesi: 335 adet

Dijital Ortam Sunucusu: 687 adet

OYNAT 00:48 Ankara-Niğde Otoyolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılıyor. Ankara-Niğde arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresi, bu otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşecek. BiP'te paylaş

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Ankara-Niğde Otoyolunun yapılması ile Avrasya Bölgesinin en önemli ulaşım ağlarından biri olan Trans European Motorway (TEM) Otoyolunun eksik kalmış olan Ankara-Niğde kesimi de tamamlanmış olacak. Proje neticesinde Avrasya Yol Güzergâhları (Euro-Asian Transport Lines-EATL), Karadeniz Ekonomik İşbirliği-Türkiye Karadeniz Koridoru ve Kırşehir bağlantı yolu ile de Çağdaş İpek Yolu olarak tanımlanan Avrupa Kafkasya-Asya Transit Koridorunun önemli bir parçası tamamlanmış olacak.

FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİ

5 adet viyadük - 3 bin 566 metre

75 adet üst geçit – 4 bin 506 metre

130.998.000 m3 kazı

75.881.000 m3 dolgu

14.715.000 ton soğuk karışım asfalt

7.382.000 ton sıcak karışım asfalt

49 adet köprü 2 bin 368 metre

Ankara-Niğde Otoyolu ayrıca Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan ulaşım ağını da birleştirecek. Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı rahatlatacak.

1 milyar 628 milyon lira tasarruf sağlayacak

Ankara-Niğde Otoyolu, hem ekonomik hem de sosyal anlamıyla stratejik bir proje olarak hizmet verecek.

Mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresi, Ankara Niğde Otoyolu ile 2 saat 22 dakikaya düşecek. Otoyol sayesinde 36 milyon 220 bin kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlanacak ve söz konusu tasarruf ülke ekonomisine her yıl 885 milyon liralık katkı olarak yansıyacak. Otoyol sayesinde yakıttan yıllık 127 milyon 551 bin litre tasarruf elde edilecek. Proje ile birlikte her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlanacak. Ayrıca Ankara- Niğde otoyolu ile karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak.

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OYNAT 01:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. BiP'te paylaş

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Türkiye'nin en akıllı yollarından birisi olacak

Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yollarından biri olacak. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatılan otoyol, kurulan sistem sayesinde tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebilecek. Merkezi kontrol yazılımı aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacak. Toplanan bilgiler yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derlenecek. Gerek operatörler gerekse sürücüler sistem ile otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre uyarılacak. Çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka sayesinde kontrol edilebilecek.

Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı kurulumu yapılırken, yol boyunca 500 adet trafik sensörün yanı sıra 9 adet meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 adet olay algılama kamerası, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 adet dijital ortam sunucusunun kurulumu da yapıldı.

22 milyon ton asfalt döküldü

Ankara-Niğde Otoyolu için 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 adet viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 adet köprü, 4 bin 506 metrelik 75 adet üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldı. 14 milyon 715 bin ton soğuk karışım, 7 milyon 382 bin ton sıcak karışım olmak üzere 22 milyon tonun üzerinde asfalt döküldü.

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FOTOĞRAF 10 Ankara-Niğde Otoyolu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan otoyol, 275 kilometresi otoyol ve 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğa sahip. Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyolun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesimi hizmete girecek. Ankara'yı Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay’a ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak. 'Türkiye'nin en akıllı otoyolu', yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte yapıldı. Sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetilecek. Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı. 15 kişilik ekibin çalıştığı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Ana Kontrol Merkezi'ni DHA görüntüledi. Kontrol merkezinden otoyol, 7 gün 24 saat izlenecek. Otoyolda meydana gelebilecek kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girecek. Kameralarla otoyol üzerindeki olumsuzluk, kontrol merkezine aktarılacak. Merkezdeki operatörlerin devreye girmesiyle de sürücüler, güzergahtaki akıllı işaretlemeler ile mesaj yoluyla uyarılacak. Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş, otoyol güzergahına yerleştirilen olay algılama kameralarıyla elde edilen görüntülerin anında merkezde ekrana düşeceğini anlatarak, Otoyolda bir kaza meydana geldiğinde ya da bir araç durduğunda, bir yaya girdiğinde, canlı bir hayvan görüldüğünde 'akıllı' denilen sistem devreye girecek. Olayların ana ekrana düşmesinin ardından bizde operasyon başlıyor. Otoyolda bulunan sensörler sayesinde ve olay algılama sistemi sayesinde gelen görüntüler sonucunda kendi trafik devriye ekiplerimiz, otoyol bakım ekiplerimiz harekete geçiyor. Arkasından olay ve duruma göre trafik polisleri, jandarma, 112 ve itfaiye gibi kurumlarla koordinasyon sağlıyoruz dedi. Akbaş, sistemin altyapısını oluşturduklarını kaydederek, Birinci amacımız olayları önlemek, ikinci amacımız ise bir olay meydana geldiğinde en hızlı şekilde müdahale etmek. Nokta nokta otoyolumuzun bütün güzergahına hangi ilin trafik polisinin baktığı hangi bölgenin jandarmasının asayiş açısından sorumluluk alanı olduğunu belirledik diye konuştu. Mustafa Akbaş, otoyol güzergahında 65 değişken mesaj işareti olduğunu dile getirerek, sürücülerin kaza ya da diğer tehlikeli durumlarda bu işaretlerle uyarılacağını bildirdi. Akbaş, Değişken işaretler sayesinde yönlendirmeler yapılıyor. Bu şekilde otoyolumuzun güvenliğini sağlıyoruz. Otoyolumuz uluslararası transit otoyolunun son halkası. Bunun açılmasıyla Edirne'den gelen bir sürücü Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz olarak otoyol hizmetinden yararlanmış olacak. 1,3 milyon metre uzunluğunda fiber optik bir alt yapı sistemine sahibiz. Bunu belirttiğim gibi 724 esasına göre veriyoruz. Alternatif enerji kaynakları mevcut. Her noktada jeneratör sistemi devreye girecek.Çok fazla insanın dahi yapamayacağı çalışmayı teknolojiden faydalanarak sürücülerimizin ve yolcularımızın güvenliği konforu için sunduk. Projemiz ticari faaliyetlerde ciddi katkı sağlayacak. Tuz gölü, Kapadokya ve Ürgüp bölgesine ulaşım sağlanacak. Bu şekilde ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlayacak dedi. Türkiye’nin en güvenli ve en akıllı yolu: Ankara-Niğde Otoyolu yarın açılıyor Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak, akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan ve Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılıyor. Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak. BiP'te paylaş

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İlk 13 kilometre ücretsiz

Sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacak olan proje söz verilen tarihten 9 ay önce hizmete açılmış olacak. Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2’nci kesimi de 29 Ekim’de trafiğe açılacak. Otoyolun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağına kadar 13 kilometrelik kesim ise tüm vatandaşlara ücretsiz olacak.

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