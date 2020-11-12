EFT ve havale saati değişiyor: Yeni havale EFT saati kaç?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemi için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen sistem ile vatandaşların farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini 7 gün 24 saat gerçekleştirmeleri öngörülüyor. Artık saat 17.00'dan sonra yapılan işlemler ertesi güne kalmayacak.

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Peki, yeni havale EFT saati kaç?

18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanan FAST Sistemi ile birlikte, para transferlerindeki havale, EFT ayrımı da ortadan kalkacak.

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E-posta ve telefon numarasıyla ödeme yapılacak

FAST Sistemi ile birlikte, iban numarası olmadan, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 24 saat ödeme yapılabilecek. Söz konusu sistem sadece kişiden kişiye değil, ticari ödemelerde de kullanılacak.

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Merkez Bankası'nın açıklamasında bu imkanları sağlayacak olan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağının altı çizildi. Peki Kolay Adresleme Sistemi nedir? Sistemde, banka müşterisi cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-mail bilgilerini banka iban numarası ile bir defaya mahsus eşleştiriyor. O kişiye FAST sistemiyle para gönderecek kişi de istediği bankadan telefon numarasına ya da eposta adresine para gönderebiliyor.

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İlk olarak 11 bankada başlayacak

Bloomberg HT'ye bilgi veren üst düzey bankacılar, FAST Sisteminin ilk olarak 11 banka ile pilot yapılacağını söyledi. Pilot döneminde transferlerde bin TL limit olacağı bilgisini veren bankacılar, daha sonra kademeli olarak hem limitin hem de banka sayısının arttırılacağını belirttiler. Belli bir noktadan sonra ise sisteme e-para kuruluşlarının da dahil olacağı ifade edildi. Bankacılar, FAST'a sadece para transferi olarak bakmamak gerektiğini, aynı zamanda ödeme yöntemi çeşitliliği anlamında da çok önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor.

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