Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi EFT ve havale saati değişiyor Yeni havale EFT saati kaç?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EFT ve havale saati değişiyor: Yeni havale EFT saati kaç?

EFT ve havale saati değişiyor: Yeni havale EFT saati kaç?

Merkez Bankası yeni bir ödeme sistemi için harekete geçti. Artık saat 17.00'dan sonra yapılan işlemler ertesi güne kalmayacak. Farklı banka hesapları arasındaki para transferleri 7 gün 24 saat gerçekleştirilecek. Peki, EFT ve havale saati kaç oldu? 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren 11 banka ile pilot uygulama olarak başlayacak FAST sistemi ile havale-EFT ayrımı ortadan kalkıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemi için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen sistem ile vatandaşların farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini 7 gün 24 saat gerçekleştirmeleri öngörülüyor. Artık saat 17.00'dan sonra yapılan işlemler ertesi güne kalmayacak.

EFT ücretlerine yeni düzenleme: İndirime gidildi
EKONOMİ
EFT ücretlerine yeni düzenleme: İndirime gidildi

Peki, yeni havale EFT saati kaç?

18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanan FAST Sistemi ile birlikte, para transferlerindeki havale, EFT ayrımı da ortadan kalkacak.

Bankaların çalışma saatlerine koronavirüs ayarı
EKONOMİ
Bankaların çalışma saatlerine koronavirüs ayarı

E-posta ve telefon numarasıyla ödeme yapılacak

FAST Sistemi ile birlikte, iban numarası olmadan, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 24 saat ödeme yapılabilecek. Söz konusu sistem sadece kişiden kişiye değil, ticari ödemelerde de kullanılacak.

Masraf VE EFT ücretlerine sınırlama
EKONOMİ
Masraf VE EFT ücretlerine sınırlama

Merkez Bankası'nın açıklamasında bu imkanları sağlayacak olan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağının altı çizildi. Peki Kolay Adresleme Sistemi nedir? Sistemde, banka müşterisi cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-mail bilgilerini banka iban numarası ile bir defaya mahsus eşleştiriyor. O kişiye FAST sistemiyle para gönderecek kişi de istediği bankadan telefon numarasına ya da eposta adresine para gönderebiliyor.

Katılım bankacılığı niçin gerekli?
HAYAT
Katılım bankacılığı niçin gerekli?

İlk olarak 11 bankada başlayacak

Bloomberg HT'ye bilgi veren üst düzey bankacılar, FAST Sisteminin ilk olarak 11 banka ile pilot yapılacağını söyledi. Pilot döneminde transferlerde bin TL limit olacağı bilgisini veren bankacılar, daha sonra kademeli olarak hem limitin hem de banka sayısının arttırılacağını belirttiler. Belli bir noktadan sonra ise sisteme e-para kuruluşlarının da dahil olacağı ifade edildi. Bankacılar, FAST'a sadece para transferi olarak bakmamak gerektiğini, aynı zamanda ödeme yöntemi çeşitliliği anlamında da çok önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor.

İnternetten ücretsiz EFT
EKONOMİ
İnternetten ücretsiz EFT
Abone Ol Google News
Rezerv müjdesi

Rezerv müjdesi

'Taşı, toprağı altın köy'de büyük heyecan.
Kafkaslarda yeni güç Türkiye

Kafkaslarda yeni güç Türkiye

​Batı akıllıca davranmazsa masayı uzaktan izler.
Paşinyandan ses çıktı

Paşinyan'dan
ses çıktı

"20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık."
Heyecanlandıran<br>aşıda son durum

Heyecanlandıran
aşıda son durum

​Piyasaya çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu.

Vida ile yakın temas kuranlar karantinaya alındı.

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.

Ahmet Nur Çebi, merak edilen transfer sorusuna cevap verdi.
Bir milyon kişi evsiz kalacak

Bir milyon kişi evsiz kalacak

Uzman isimden İstanbul için ürküten deprem senaryosu.
Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsün nasıl yayıldığını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.