Ekonomi Masraf VE EFT ücretlerine sınırlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Masraf VE EFT ücretlerine sınırlama

Bankaların tüm EFT ve havale ücreti ile diğer hizmetlerin masraf ve komisyonları düşürüldü.6 ila 850 lira arasındaki EFT ücretleri 1 ila 100 lira olarak sınırlandırıldı. Masraf olarak kesilen bedeller ticaride 2 bin 400’den 51’e, tüketicilerde 20’den 16’ya indi. Hazine Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetleri düşürmeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve Merkez Bankası(TCMB), tarafından yapılan düzenleme ile bankaların müşterilerinden alabilecekleri ücret, masraf ve komisyon sayısı ticari müşterilerde 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indi. Gerçekleştirilen sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf ve kolay hale getirildi. Söz konusu değişiklikleri içeren BDDK'nın ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ değişikliği ve TCMB'nin yayımladığı ‘Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar’ hakkındaki yeni tebliği Resmi Gazete'de yer aldı. Söz konusu değişiklikler 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

EFT ücretleri grafiği

EFT BEDELİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Düzenlemenin en çok dikkat çeken noktası ise EFT ücretlerindeki düşüş olarak gözlemlendi. Bankalar tarafından hem ticari hem de finansal tüketicilerden alınan EFT ücretlerine üst sınır getirildi. Buna göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek. Bu sınırlar sırasıyla, işlem tutarının bin ila 50 bin lira arasında olması halinde 2 lira, 5 lira ve 10 lira düzeyinde, işlem tutarının 50 bin liranın üzerinde bulunması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira şeklinde uygulanacak.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ KALKTI

  • Düzenleme ile ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti de kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi tahsis, kredi kullanım, kredilerin erken kapatılması, EFT gibi ücretler getirilen sınırlama sayesinde maliyetleri de önemli ölçüde azaltıldı. Kredi tahsis ücreti başlığı altında alınan ücretlerde ise sadeleşmeye gidildi. Bu kapsamda, ticari kredilerde tahsis ücretleri, verilen kredi limitinin on binde 25'i ile sınırlandırıldı. Mevcutta yüzde 2'lere kadar ulaşan ticari kredilerde kredi kullandırım ücretlerinin de kullandırılan kredinin yüzde 1'ini geçemeyeceği kıstası getirildi.

KOMİSYON YÜZDE 2 ‘Yİ GEÇEMEYECEK

Ticari kredilerde yüzde 2 ila 6 aralığında olan erken ödeme komisyonu, yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketiciler için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi. Ticari kredi kartlarında üyelik ücretine sınır getirilmezken, finansal tüketicilerde yılda 2 adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda 2'den fazla kart yenileme durumunda sadece maliyet alınacak. Kiralık kasa depozito bedeli tüketiciler için kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi.

MALİYET DÜŞÜŞÜ SÜRECEK

Berat Albayrak

Merkez Bankası ve BDDK'nin ücret ve komisyonlara standartlar getirdiğini aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu"Vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz."

PİYASAYA POZİTİF YANSIR

Gürsel Baran

  • Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bankaların çeşitli isimler altında aldıkları komisyonlar nedeniyle tüccar, sanayici ve tüketicilerin canının yandığını belirterek, “Neredeyse komisyonlar diye bir gider kalemi oluşturmuştuk. Düzenleme ile üzerimizden yük kalktı. Düzenleme ticaret hayatına olumlu yansır” dedi. Baran, yeni düzenlemelerle getirilen sınırlandırmanın hem psikolojik hem de fiziki açıdan olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

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