Ekonomi Egede 79 yıllık ihracat rekoru kırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ege'de 79 yıllık ihracat rekoru kırıldı - Son dakika haberleri

Ege'de 79 yıllık ihracat rekoru kırıldı

Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 1 milyar 168 milyon 915 bin dolar oldu. Böylece, Birlik tarihinde eylül ayları dikkate alındığında 79 yıllık ihracat rekoru kırıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv: Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20 artış gösterdi.
Arşiv: Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20 artış gösterdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kanalıyla eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20 artarak 1 milyar 168 milyon 915 bin dolara ulaştı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik tarihinde eylül ayları dikkate alındığında 79 yıllık ihracat rekoru kırıldı.

Birlik üyesi firmalarca eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 1 milyar 168 milyon 915 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Eylül ayındaki bu rekora en önemli katkıyı, ihracatı yüzde 74 artan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği verdi. Bunu, yüzde 69'luk ihracat artışıyla Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yüzde 61 artışla da Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

Ocak-Eylül dönemi ihracatı yükseldi

  • EİB'in ocak-eylül dönemi ihracatı da 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 16,5'lik artışla 8 milyar 480 milyon dolardan, 9 milyar 878 milyon dolara çıktı. Yıllık ihracat ise yüzde 17,2 artarak 11 milyar 275 milyon dolardan 13 milyar 220 milyon dolara yükseldi.

Hindistan'a ihracat yüzde 181 arttı

Egeli ihracatçılar, eylül ayında 180 ülkeye ürün sattı. Bu dönemde 128 ülkeye yapılan ihracatta artış görüldü. Birlik ihracatında 125 milyon dolarla Almanya zirvedeki yerini korudu. Bu ülkeye ihracat yüzde 16 artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yüzde 12 artışla 102 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, İspanya 72,8 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

EİB'in ihracat yaptığı ilk 20 ülke içinde sadece Belçika ve Romanya'ya dış satımda azalış yaşandı.

Hindistan yüzde 181'lik ihracat artış oranıyla ilk 20 ülke arasında ihracatın en fazla arttığı ülke oldu. Hindistan'ı yüzde 82'lik ihracat artışıyla Yunanistan izledi.

REKLAM

Küresel ısınmanın Çin’e maliyeti 84 milyar doları bulabilir
EKONOMİ
Küresel ısınmanın Çin’e maliyeti 84 milyar doları bulabilir

2023'e kadar 1 milyon denizci yetiştirilecek
EKONOMİ
2023'e kadar 1 milyon denizci yetiştirilecek

79 yıllık rekor

79 yıllık rekor

Ege'de eylül ayında yapılan ihracat yüzde 20 arttı.
Vatikan'ın istismar örtbası

Vatikan'ın istismar örtbası

Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarcıları halen papazlık yapıyor.
Göz kamaştırıyor

Göz kamaştırıyor

Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde geceye damga vurdu.
Atatürk büstünü çaldılar

Atatürk büstünü çaldılar

​Anında yeni büst temin edildi.
ABD askerleri eğitim için Türkiye'de

ABD askerleri eğitim için Türkiye'de

Bakanlıktan 'Münbiç'te ortak devriye' açıklaması.
Cezaları onandı

Cezaları onandı

'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmişti.
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu

Berhem Salih, meclisteki ikinci tur oylamasında 219 oy aldı.

Af düzenlemesi tamamlanmadı

Af düzenlemesi tamamlanmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel cezalara karışılmasına karşı...
Tezkere uzatıldı

Tezkere uzatıldı

TBMM, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti için TSK'ya yetki verdi.
Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

İngiltere vatandaşı olmak isteyene yeni kriterler getirildi.
Milli kültürsanat hamlesi

Milli kültürsanat hamlesi

​İstanbul'da Kültür Sanat Sezonu ünlü isimlerin katılımıyla açıldı.
Bakırköy'de dehşet anları

Bakırköy'de dehşet anları

​Aracını yayaların üzerine süren sürücü yakalandı.
Avrupa'da 2050 korkusu

Avrupa'da 2050 korkusu

Kendi araştırma şirketleri diyor ki: Avrupa müslümanlaşacak.
Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Katil İsrail kan döküyor ve zulmediyor.
Çok kan dökülecek

Çok kan dökülecek

Çin ile ABD arasındaki savaşa ilişkin çarpıcı tespit.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.