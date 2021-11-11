Ekonomi Ekmeğe gramaj hilesiyle gizli zam 30 gram küçüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekmeğe gramaj hilesiyle gizli zam: 30 gram küçüldü

Edirne’de bir süredir 2 TL’den satışı yapılan ekmeğin 230 gramdan 200 grama düşürülmesi kararı alındı. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne (EDESOB) bağlı olan fırıncıların ilettikleri zam talebi sonrasında ekmeğin gramajının düşürülmesi yoluna gidildi. “Gizli zam” önümüzdeki haftadan itibaren uygulanacak.

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Ekmeğe gramaj hilesiyle gizli zam: 30 gram küçüldü
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Edirne’de ekmeğe gizli zam yapıldı. 2 TL’den satılan 230 gram ekmeğin fiyatı sabit kaldı ama gramajı 200 grama düşürüldü. Fırıncıların uzun bir süredir zam talebi karşısında direnen Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) maliyetlerin artması karşısında fırıncı lehine bir karar vererek gramajın düşürülmesine onay verdi. ANKA'nın haberine göre;
Konu hakkında açıklama yapan EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, şöyle konuştu:

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"VATANDAŞIN LOKMASINDAN ALINMIŞ OLUYOR"

"200 gram ekmek 2 TL olacak. Zaten süreç tamamlandı. Yarın yönetim kurulunda onaylamasını yapacağız. Herhalde önümüzdeki hafta fiyat hayata geçmiş olacak. Ekmek zaten 2 TL ama ekmeğin gramajı düşecek. Fırıncılar çok yüksek talepte bulundu. Bizim uygun gördüğümüz fiyat bu. Vatandaşın lokmasından alınmış oluyor ama fırıncıları da düşünmek lazım. Burada dengeyi kurabilmek çok önemli. Sonuçta vatandaşın cebinden fazla para çıkmış olacak. Vatandaş 30 gram eksik ekmeğe 2 TL ödemiş olacak."

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