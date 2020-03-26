Ekmeğe ambalaj zammı yapmamak için fırıncılardan tek şart: Sınırı aşmasınlar

Koronavirüs salgını sonrasında açıkta satılmasından kaynaklı tehlike arz eden ekmeklerle ilgili İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan'ın ekmeğin kağıt poşetlerde satılması için başta Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar olmak üzere 180 ayrı kuruluşa gönderdiği mektubun ardından dün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili kurumlara gönderdiği genelge ile ekmekte ambalaj dönemini yeniden başlatmış oldu.

3 ÇEŞİT SATILABİLECEK

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre; piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri 3 çeşitte satılabilecek.

Hazır ambalajlı olarak, ambalaj malzemesi içerisinde, ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecek.

Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacak.

EKMEĞE AMBALAJ ZAMMI MI GELECEK?

Bakanlığın genelgesi ile çok sayıda noktada ekmek kağıt ambalajla satılmaya başlarken bu sefer de ambalaj maliyetinden kaynaklı ekmeğe zam mı gelecek soruları gündeme gelmeye başladı.

Koronavirüs sonrası hijyenik açıdan ekmeğe koruma sağlayacak ambalajın maliyetine ilişkin yenisafak.com’a konuşan İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, ekmekte uygulanacak ambalajın ortalama maliyetinin 10-15 kuruş arasında olacağını kaydederken zam konusunda ise iç rahatlatan açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın genelgesi ile çok sayıda satış noktasında ekmek ambalaja girmeye başladı.

KAR SINIRI AŞILMAZSA FİYATLARA YANSIMAZ

Mevcut mevzuata göre ekmegin bakkal, market gibi satış kanallarında en fazla yüzde 15 kar ile satılması gerektiğini ancak bu sınırın bir çok satış kanalında fatura üzerindeki oyunlarla yüzde 30’ları aştığını ve fırınların kar marjlarının düştüğünü kaydeden Sarıhan, bu sınırın aşılmaması halinde fırınların ambalaj maliyetini fiyatlara yansıtmayacağını belirtti.

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50 SATIŞ NOKTASI TESPİT EDİLDİ

Bu noktada hem yerel yönetimlerden hem de bakanlıkların ilgili birimlerinden de denetimler ve cezai işlemler noktasında destek bekleyen Sarıhan, kendilerinin de mevzuattaki yüzde 15’lik kar sınırlamasına uymayan 50 satış noktasını tespit edip İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı’na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile adreslerinin paylaşıldığını aktardı.