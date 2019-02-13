Ekonomi Ekonomi alanındaki düzenlemeler TBMM Başkanlığına sunuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomi alanındaki düzenlemeler TBMM Başkanlığına sunuldu

Kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Haber Merkezi AA
TBMM
TBMM

Kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kitap ve süreli yayında KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulamasını hem yayıncı hem de satıcıları kapsayacak şekilde genişletileceğini belirterek kitap dergi ve gazetede katma değer vergisi (KDV) olmayacağını söylemişti.

Erdoğan hafta sonu yaptığı konuşmada "Bu hafta TBMM'de görüşülecek kanunla kitapta ve süreli yayında KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulamasını hem yayıncı hem de satıcıları kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.

Erdoğan "İstiyoruz ki kitap sevgisini daha da yayalım, aşkını genişletelim. Fiyatlar düşünce herkesin kitap alma imkan olsun, gelişsin. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı duruma düşen yayıncılara önemli bir destek sağlıyoruz" dedi.

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