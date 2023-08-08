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Ekonomi

Ekonomi yönetiminden iş dünyası ile ikinci istişare toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen "2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı" bakanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı.

11:04 . 8/08/2023 الثلاثاء
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Ekonomi ve İstişare Toplantısı başladı

Ekonomi ve İstişare Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ilkini İstanbul’da gerçekleştirdiği "2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı”nın ikincisi Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara’da başladı.


Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

Toplantıya iş dünyasından ise TOBB, DEİK, TİM, TESK,MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜRSAB, TÜMSİAD,TMB, UND, İTO, İSO, ATO, ASO, MESİAD, İGİAD, TAMPF (Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu), BMD (Birleşmiş Markalar Derneği), PERDER (Türkiye Perakendeciler Federasyonu), Gıda Perakendecileri Derneği,TÜRES, KUMOVA, KONUTDER ve E-ticaret platformları toplantıda yer alıyor.

#Ekonomi ve İstişare Toplantısı
#Cevdet Yılmaz
#Ömer Bolat
#Mehmet Şimşek
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