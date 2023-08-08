Ekonomi yönetiminden iş dünyası ile ikinci istişare toplantısı

Ekonomi ve İstişare Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ilkini İstanbul’da gerçekleştirdiği "2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı”nın ikincisi Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara’da başladı.
Toplantıya iş dünyasından ise TOBB, DEİK, TİM, TESK,MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜRSAB, TÜMSİAD,TMB, UND, İTO, İSO, ATO, ASO, MESİAD, İGİAD, TAMPF (Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu), BMD (Birleşmiş Markalar Derneği), PERDER (Türkiye Perakendeciler Federasyonu), Gıda Perakendecileri Derneği,TÜRES, KUMOVA, KONUTDER ve E-ticaret platformları toplantıda yer alıyor.