Ezber bozan adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün İstanbul’da açıklanan Ekonomik Reform Paketi kapsamındaki tedbirler ve müjdeler iş dünyasında olumlu karşılık buldu. Reform paketini değerlendiren iş dünyası sivil toplum kuruluşu başkanları, atılacak adımlarla birlikte reform niteliğindeki düzenlemeler sayesinde ekonomik toparlanmanın pandemiden kötü etkilenen sektörlerin tamamına yayılacağını dile getirdi.

On ana başlık altında açıklanan ve yüzlerce alt kalemden oluşan paketteki düzenlemelerin beklentileri karşılandığını ifade eden iş dünyası temsilcileri, açıklanan paketin dört sac ayağını oluşturan yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda etkilerin kısa süre içerisinde görülmeye başlanacağını vurguladı. Yüzbinlerce esnafın vergiden muaf tutulması ve işletmelere sağlanan kredi kolaylığının piyasalardaki canlanmayı hızlandıracağının altı çizildi.

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Şekib Avdagiç

ÜRETİM VE İSTİHDAM ODAKLI

Odağına yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın teşvik edilmesini koyan kapsamlı reformların, önemli neticeler vereceğini ifade eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeni normale reform aşısı, yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye’yi işaret edecektir” dedi. Yatırım teşvik ve vergi politikalarının sadeleştirilmesi ile öngörülebilirliği artıran adımların son derece önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Keza 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılması, ilave istihdam sağlayan firmaların 100 bin lira kredi kullanabilecek olmaları da ezber bozan kararlardır” diye konuştu.

Avdagiç, yeni oluşturulacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Komitesi yapılarının da sorunlara ortak çözüm bulunmasını hızlandıracağını kaydetti. Pandemi ile birlikte para politikalarından çok maliye politikalarının önem kazandığı bir sürece adım atıldığının altını çizen Avdagiç, “Reformlar, faiz artırma baskılarına karşı da pozitif bir plan ortaya koymuştur” ifadesini kullandı.

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V TİPİ TOPARLANMA SEKTÖRLERE YAYILACAK

Reform paketinin iş dünyasının birçok talebine oldukça olumlu bir yaklaşım arz ettiğini dile getiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şöyle konuştu: “Reform Paketi ile birlikte, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren piyasalarda gözlenen V tipi toparlanmanın çok daha fazla sektöre yayılacağına inanıyoruz. Bilhassa dar gelirli esnafımıza sağlanan Gelir Vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ’lerimizin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacaktır. Açıklanan desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci artacaktır.”

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İsmail Gülle

İHRACAT HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, reform paketinde yeni dönemin dört temel üzerinde oturtulacağını ve bu temellerden birinin ihracat olacağını hatırlatırken, “200 milyar dolarlık ihracat hedefine reform paketinin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Küresel ticaretin azaldığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir yılda, rekor ihracat başarısına imza atan ihracat ailesinin, üretim ve tedarikçi gücünü göstererek güven tazelediğini kaydeden Gülle, “2021 yılında da dünyanın her köşesine bayrağımızı taşıyacağız. Pandemi sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hedeflerine hızla ulaşması için her zaman olduğu gibi desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nail Olpak

İŞ DÜNYAMIZA GÜÇ KATACAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ekonomik Reform Paketi’nin, iş dünyası ve ekonomi aktörleriyle istişareye dayanarak hazırlanan nitelikli bir yol haritası olduğuna dikkat çekti. Paketin, Türkiye’yi ekonomi ve ticarette geleceğe taşıyacak kritik adımları içerdiğini vurgulayan Olpak, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konularında yeni politikaların hayata geçmesi iş dünyamızın küresel ticarette önünü açacak. Stratejik sektörlerde yerliliğin önünü açacak yeni adımları da memnuniyetle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

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Rifat Hisarcıklıoğlu

YAPIYI GÜÇLENDİRECEK TEDBİRLER AÇIKLANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Reform Paketi’ni değerlendirirken, “İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı” ifadesini kullandı.

Bendevi Palandöken

İYİ SONUÇLAR VERECEKTİR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, ekonomi alanında açıklanan reform paketini olumlu bulduklarını bildirdi. Palandöken, “Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımların atılmasının başta esnaf ve sanatkar camiamız olmak üzere ülke genelinde iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. AB mevzuatına uygun olarak perakende yasasının yeniden düzenlenmesi ile rekabet ve istihdam artacak. Haksız rekabetin ortadan kaldırılması ile vatandaş daha kaliteli, ucuz hizmete kavuşacak” dedi.

Orhan Aydın

HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, “Kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşviki, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetiminin reforma dahil edilmesi çok geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu gösteriyor. Ayrıca küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kalkması bu zor günlerde güzel bir hediye oldu” açıklamasında bulundu. Aydın, reformların öz olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temeline dayandığını kaydederken, “Yeni reformlarla güçlü ve kaliteli büyüyen bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

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EKONOMİ Çarklar yatırım için döndü