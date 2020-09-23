​Ekonomimiz yükseliş mesajı verdi

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen “Tüketici Eğilim Anketi” sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3,2 arttı. Ağustos ayında 79,4 olan endeks değeri eylülde 82’ye çıktı. Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de aylık bazda yüzde 3,7 artışla 61,8 olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos’a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah” dedi.

EKONOMİ Tüketici güven endeksi açıklandı

HANELERİN MADDİ DURUMU DA ARTTI

Hanenin maddi durumu endeksi de söz konusu ayda yüzde 5,8 artarak 71,8 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,7 artarak 79,1’a çıktı. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4,8 yükseldi ve 83,3 oldu. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen aya göre yüzde 1,3 artarak 93,8’e çıktı.

Avrupa ülkelerini geride bıraktık

Tarıma ilişkin verileri de değerlendiren Bakan Albayrak “Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa’da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum” dedi.

Piyasalar için olumlu sinyaller

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tüketici Güven Endeksi’nin beklentiyi ölçtüğünü, aylık ya da yıllık bazda yükseliş kaydetmesinin piyasaların geleceği açısından olumlu bir sinyal olduğunu söyledi. Bu yılın eylül ayında endekste yaşanan artışa işaret eden Şener, bunun tüketicinin ekonomiye ilişkin bakışının pozitife döndüğünün sinyali olduğunu vurguladı. Şener, güvenin yükseliyor olmasının, 3. ve 4. çeyrekte yüksek ve olumlu geleceğinin habercisi olduğunu vurguladı.

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