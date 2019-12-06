Ekonominin elçisi fahri konsoloslar

MÜSİAD, Türk iş insanlarının öncü kuvveti olmayı özellikle yurt dışı yatırım ve atılımlarındaki kararlılığı ile sürdürüyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Son iki yıla bakıldığında, fahri konsoloslarımızın sayısı 250’den 320’ye çıktı. Sizler sayesinde, 120’den fazla ülkeyle aramızda sağlam köprüler kuruluyor” dedi. MÜSİAD’ın düzenlediği “MÜSİAD Fahri Konsoloslar Buluşması” istişare toplantısında konuşan Kaan, fahri konsolosların iş dünyasının ekonomik faaliyet alanlarını genişletmekle kalmayıp hemen her ülkedeki iktisadi zemin etüdünü gördüğünü söyledi.

95 ÜLKEDE ve 312 NOKTADAYIZ

Günümüz ekonomik sisteminde STK’ların öneminin arttığına değinen Kaan, “STK’lar, devlet sistemi ile sosyo-kültürel ve ekonomik saha arasındaki balans faktörü olmak rolüne sahiptirler” ifadesini kullandı Kaan sözlerini şöyle sürdürdü: “95 ülkede varlık gösteren ve 312 noktada faaliyet yürüten STK ve artık küresel sermaye platformu olarak MÜSİAD, bu çabayı her zaman daha ileri taşımak için çalışmaktadır. Biz 95 ülkedeki şube ve temsilciliklerimiz ile aslında hemen her ülkede bir ülkeler arası ticari, sosyal ve ekonomik işbirliği simülasyonu üretmeyi hedeflemekteyiz. 30 yıllık güçlü bir birikimin ardından; yeni dünya sistemine uyumlu, hızlı karar alabilen, hiyerarşinin asgariye indirilip inisiyatif ve fikir geliştirme şartının ön plana çıktığı, proje üretme odaklı komite sistemine geçişimizin temelinde de bu hedeflerimiz yatmaktadır.”

Yeni diplomasi sahaları hazır

Kaan, dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelen uzmanlar, iş adamları, stratejistler ve akademisyenlerle, coğrafyanın kader olma olgusundan hareketle ticaretin, ekonominin ve kültürün yeni diplomasi sahalarını ele aldıkların belirtti. Kaan, “Vizyoner 19 ‘da MÜSİAD saha markalarının da amaç ve vizyonlarının sizlerin değerli hizmetlerine katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. MÜSİAD Invest ile dünyadaki saha yaygınlığımızı yurt içindeki ağlarımız ile birleştirecek bir yatırım ajansları sistematiğinin ilk etap bilgilendirmesini gerçekleştirdi.” diye konuştu.