Ekonomi Ekonominin öncü göstergesi Sanayide çarklar dönüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonominin öncü göstergesi: Sanayide çarklar dönüyor

Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde, 3,3 yıllık yüzde 11,4 arttı.

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Haber Merkezi İHA
Ekonominin öncü göstergesi sanayide çarklar dönüyor: Kasım ayı sanayi üretim endeksi açıklandı
Sanayi üretim endeksi artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

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