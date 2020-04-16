Ekonomi El konulan milyonlarca maske için dikkat çeken karar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

El konulan milyonlarca maske için dikkat çeken karar!

Mart ayının ilk haftasında yayımlanan tebliğ sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak başta maske olmak üzere çok sayıda ürün için izin şartı getirilmişti. Ancak düzenlemeye rağmen yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan operasyonlarda milyonlarca adet ürün ele geçirildi. Sadece son bir ay içerisinde ele geçirilen maske adedi ise 5 milyon adete yaklaşmış durumda. Söz konusu ürünlerle ilgili dikkat çeken bir adım atıldı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na eklenecek geçici madde ile koronavirüsle mücadelede kullanılacak ürün ve cihazlar bekletilmeden ilgili kamu kurumuna teslim edilecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Düzenlenen çok sayıda operasyonda koronavirüsle mücadelede kullanılan ürünler ele geçirildi.
Düzenlenen çok sayıda operasyonda koronavirüsle mücadelede kullanılan ürünler ele geçirildi.

Koronavirüs salgının ekonomik ve sosyal olarak etkilerinin azaltılması için Meclis'e gelen ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 15 maddelik torba yasada dikkat çeken bir maddede yer aldı.

Yapılan düzenleme ile operasyon ve kontrollerde ele geçirilen koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılabilecek ürünler bulundukları yerden tasfiyesi beklenmeden hızlıca ilgili kamu kurumuna gönderilecek.

ÖN İZİN ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasının ardından başta maske, eldiven ve tulum gibi salgınla mücadelede kritik öneme sahip ürünlerin yurt dışına ihracatı için ön izin şartı getirilmişti. 4 Mart'ta yayınlanan tebliğde Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gereken ürünler ise şu şekilde sıralandı; ''Koruyucu maske, tulum , sıvı geçirmez önlük, koruyucu gözlükler ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/nonsteril eldiven.''

İpsala Gümrük Kapısı'na gelen Romanya plakalı TIR'da 767 bin adet maske ele geçirildi.

MİLYONLARCA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Ancak söz konusu düzenleme sonrasında farklı gümrük kapıları ile şehir içi operasyonlarda izinsiz bir şekilde üretilen ve kaçak yollarla yurtdışına gönderilmek istenen milyonlarca adet ürün ele geçirildi. Sadece son bir ay içerisinde ağırlıkla İstanbul olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen maske adedi ise 5 milyona yaklaşmış durumda.

Şişli’de bir tekstil atölyesinin deposundan 5 bin 575 adet Covid 19 test kiti ele geçirildi.

BEKLETİLMEDEN KAMUYA TAHSİS EDİLECEK

Meclis'e sunulan torba yasada yer alan düzenleme ile; bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler bekletilmeyerek ilgili kamu kurumuna tahsis edilebilecek.

Merdiven altı atölyelerde izinsiz olarak üretilen tıbbi maskelere de el konuldu.

3 AYA KADAR UZATILABİLECEK

30 Eylül 2020'ye kadar el konulan ancak henüz tasfiyelik hale gelmeyen ürünleri ilgilendiren düzenleme için Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na geçici madde eklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söz konusu süre de 3 aya kadar uzatılabilecek.

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