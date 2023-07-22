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Ekonomi

Elazığ’a 9,5 milyarlık bakır yatırımı

Cengiz Holding’in grup şirketi Eti Bakır, Elazığ’ın Maden ilçesinde 350 milyon dolarlık yatırımla (9 milyar 450 milyon liralık) bir fabrika kuracağını duyurdu.

Ekonomi Servisi
04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Eti Bakır’ın toplam katot bakır üretiminin 20 bin ton daha artarak 90 bin tona ulaşması bekleniyor.

Eti Bakır’ın toplam katot bakır üretiminin 20 bin ton daha artarak 90 bin tona ulaşması bekleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada; Türkiye’nin cevherden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre tesislerine sahip olan Eti Bakır’ın, Küre ve Samsun’dan başlayarak Mardin’de devam ettirdiği madencilik atılımının yeni adresi Elazığ olduğu ifade edildi.


GÜNDE 1 MİLYON TON CEVHER İŞLEYECEK

Yeni tesisinin inşası için çalışmalara başlara başladıklarını belirten Eti Bakır Elazığ İşletme Müdürü Cem Yüceer; bakırın, geleceğin en stratejik ham maddelerinden biri olarak gösterildiğini belirtti. Yüceer, “Elazığ’da planladığımız tesiste yıllık ortalama 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceğiz. Buradaki üretimimizle cari açığın kapanmasına her yıl 200 milyon dolarlık katkı sağlayacağız” dedi.


3 YIL İÇİNDE FAALİYETE GEÇECEK

Eti Bakır’ın, 9 tesisle Türkiye’nin bakır ihtiyacının yüzde 20’sini karşıladığını aktaran Yüceer, tesislerinden üçünün Siirt, Mardin ve Adıyaman’da olduğuna dikkat çekti ve şimdi ise madencilik birikimi ve tecrübelerini Elazığ’a taşıyacaklarını dile getirdi. Yüceer, “Elazığ’ın Maden ilçesinde 350 milyon dolar yatırımla kuracağımız ve üç yıl içinde faaliyete geçecek olan tesisimizle beraber Eti Bakır’ın toplam katot bakır üretimi 20 bin ton daha artarak 90 bin tona ulaşacak” dedi.


750 KİŞİYE İŞ İMKÂNI

Maden sahasında halen arama, geliştirme ve kurulum faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Yüceer, “Yer altı arama galerisi, kuyu, kule, fabrikalar, yönetim ve sosyal tesislerden oluşacak alanda, kurulacak işletmemizde yaklaşık 750 kişiyi istihdam edeceğiz. Tüm tesislerimizde olduğu gibi istihdamda önceliğimiz bölgede yaşayanlar olacak. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bakıra olan talep son yıllarda büyük artış gösterdi. Türkiye’nin bakır üretimini artırmak için yeni yatırımlar yapıyoruz.


#Elazığ
#yatırım
#bakır
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