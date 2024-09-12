Elektrik ve gazda gelire göre fatura

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında öncelikli unsurlardan birinin cari açık ve enflasyonla mücadele olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Enerji ithalatını, cari açık ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmakla alakalı OVP'de doğrudan yer alıyoruz. Bu konularda çok ciddi hedeflerimiz var" dedi. Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Doğal gaz ve elektriğin vatandaşın en temel ihtiyaçları olduğunu dile getiren Bayraktar, "Doğal gazı bütün Türkiye'ye, hane halkına götürme hedefimiz var. Şu anda 81 ilimizde doğal gaz var. Bu artık bir zaruret. Evde, işte ve sanayide kullandığımız önemli bir yakıt. Bunu büyük oranda ithal ediyoruz" diye konuştu.

BİN LİRANIN %60'INI DEVLET KARŞILIYOR

Bayraktar, salgın döneminden bu yana doğal gaz ve elektrikte hane halkı ve ticarethanelerin devlet tarafından desteklediğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Elektrik ve doğal gazda Hazine üzerinden çok ciddi desteğimiz var. Bin liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor. Bütçe imkanları mertebesinde bu desteklere devam edeceğiz. Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz."

YENİ PLATFORM 2026'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak yeni doğal gaz platformunun eylül sonunda Türkiye'ye geleceğine de değinerek, "2026'nın ortasında bu üretim üssündeki platformu Sakarya Gaz Sahası'na gönderip üretime başlayacağız" ifadesini kullandı. Türkiye'de 20 milyon hane olduğunu, Karadeniz'deki üretim sayesinde hane halkının yüzde 12-13'lük kısmının ihtiyacının yerel üretimle karşılandığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti: "Hedefimiz ilk fazdaki 10 milyon metreküp hedefine ulaşmak. Eylül sonunda 7 milyon metreküpün üzerine çıkacağız ama ilk hedefimiz olan 10 milyon metreküpe de 2025'in ilk çeyreğinde ulaşmış olacağız. Bununla beraber yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını artık kendi gazımızdan karşılamış hale geleceğiz." Bayraktar, yeni üretim gemisinin 20 yıl Sakarya Gaz Sahası'nda olacağını bildirdi.

ORUÇ REİS AY SONUNDA SOMALİ YOLCUSU

Bayraktar, Türkiye'nin Somali'de 3 sahada toplam 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanında arama ruhsatı olduğundan da bahsetti. Bayraktar, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizi inşallah bu ay sonunda veya ekim ayının başında Somali'ye gönderiyoruz. Netleşmiş tarihler var ama deniz durumuna göre Deniz Kuvvetlerimizle beraber gemimiz oraya gidecek ve bugüne kadar orada hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışmayı yapacak" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE YENİ KEŞİFLERİ HEDEFLİYOR

Türkiye'nin petrol üretiminin yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Bakan Alparslan Bayraktar, "Üretimi arttırırken, mutlaka senede 2-3, 3-4 tane yeni keşif için kuyu kazma hedefimiz var. Gabar'da yaklaşık 1 milyar varillik bir rezerv olduğunu düşünüyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde 47 bin varilleri bulmuş durumdayız. İnşallah ekimde günde 50 bin varil sadece Gabar sahasından üretiyor hale geleceğiz" dedi. Mısır'da özellikle denizdeki gaz sahalarına Türkiye'nin ilgi ve alakası olduğunu da kaydeden Bayraktar, "Onların gaz tedarikinde Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemilerimizle ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

AKKUYU'DA SIEMENS YERİNE ÇİN DEVREDE

Bayraktar, Siemens AG’nin benzer ekipmanların ihracatını geciktirmesi nedeniyle Rosatom’un Akkuyu’da kritik ekipmanları Çin’e sipariş ettiğini de açıkladı. Teslimattaki gecikmenin projeyi birkaç ay geciktirdiğini paylaşan Bayraktar, “Hiçbir hukuki temeli olmayan bir konuda bir siyasi tutumla alınmış bir karar var. Bu duruma yönelik şikayet en üst düzeyde dile getirildi. Amaç Rusya’ya yaptırım uygulamaksa, bundan Türkiye ve Türkiye’deki proje de zarar görüyor” değerlendirmesinde bulundu.







