Elektrik zammı üretimi ve enflasyonu etkiler

Türkiye’nin yüksek enflasyon ve yüksek faizle mücadele ettiği bir dönemde hem işletmelerin enerji maliyetlerini hem de tüketici harcamasını arttıran zam kararı eleştiriliyor. Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, elektriğe yapılan yüzde 14.9 zammın, belirlenen hedeflere ulaşmak konusunda kendilerini daha da zorlayacağını söyledi.

İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK

Sanayicinin 3 temel mâliyeti olduğunu, bunların, ham madde, işçilik ve enerji olarak sıralamanın mümkün olduğunu ifade eden Türkay, “Yıl sonu enflasyonu yüzde 12 öngörülüyor. Gelecek yıldan itibaren de yüzde 5’lik büyüme hedefi var. İşsizlik yüzde 12’lerin altına çekilecek deniliyor. Ancak aradan saatler geçmişken elektriğe yüzde 14.9 zam geliyor. Bunu üretenler olarak telâfi etmemiz, çok istememize rağmen kolay olmayacak. Enflasyon hedefi yüzde 12, enerji zammı yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz. İşimiz kolay olmayacak” dedi.