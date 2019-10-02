Ekonomi Elektrik zammı üretimi ve enflasyonu etkiler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik zammı üretimi ve enflasyonu etkiler

Elektrik birim fiyatına dünden geçerli olmaz üzere yüzde 14,9 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK)’dan yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergun Hadi Türkay
Ergun Hadi Türkay

Türkiye’nin yüksek enflasyon ve yüksek faizle mücadele ettiği bir dönemde hem işletmelerin enerji maliyetlerini hem de tüketici harcamasını arttıran zam kararı eleştiriliyor. Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, elektriğe yapılan yüzde 14.9 zammın, belirlenen hedeflere ulaşmak konusunda kendilerini daha da zorlayacağını söyledi.

İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK

Sanayicinin 3 temel mâliyeti olduğunu, bunların, ham madde, işçilik ve enerji olarak sıralamanın mümkün olduğunu ifade eden Türkay, “Yıl sonu enflasyonu yüzde 12 öngörülüyor. Gelecek yıldan itibaren de yüzde 5’lik büyüme hedefi var. İşsizlik yüzde 12’lerin altına çekilecek deniliyor. Ancak aradan saatler geçmişken elektriğe yüzde 14.9 zam geliyor. Bunu üretenler olarak telâfi etmemiz, çok istememize rağmen kolay olmayacak. Enflasyon hedefi yüzde 12, enerji zammı yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz. İşimiz kolay olmayacak” dedi.

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