Ekonomi Türkiyede ilk Elektrikli araç şarj istasyonları için lisans alan 5 firma belli oldu
OTOMOTİV OTOMOBİL

Türkiye'de ilk: Elektrikli araç şarj istasyonları için lisans alan 5 firma belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı verdiği ilk şirketler belli oldu. Türkiye'de ilk kez bu alanda lisans alan 5 şirket, 49 yıl süreyle şarj istasyonu işletebilecek.

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Haber Merkezi AA
Elektrikli araç şarj istasyonları için işletme lisansı alan şirketler hangisi?
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Armatec Enerji ve İnşaat Limited Şirketi, En Yakıt AŞ, FCTR Elektrikli Araçlar Enerji Teknolojileri ve Hizmetleri AŞ, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ve Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım AŞ'ye 49 yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Söz konusu 5 şirket, Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Türkiye'de şarj ağı işletmeci lisansı verilen ilk şirketler olarak kayda geçti.

  • Öte yandan, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde Pelit Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'ye Pelit RES projesi için 49 yıl süreli üretim lisansı verildi.

CG Enerji Elektrik Üretimi İnş. San. ve Tic. AŞ'ye Sema Reg ve HES projesi için verilen üretim lisansı 18 Mayıs itibarıyla sonlandırılarak Memişoğlu Görsel Eğlence Turizm AŞ'ye aynı proje için 37 yıl 3 ay 8 gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verildi.

Doğuş Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Doğuş Tekstil Kojenerasyon Tesisi için verilen üretim lisansı ile Can Enerji Entegre Elektrik Üretim AŞ'ye Çorlu-Tekirdağ Kojenerasyon Tesisi için verilen üretim lisansı ise 31 Mayıs itibarıyla sonlandırıldı.

  • Ataş Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin iletim lisansının süresi 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren 18 Ekim 2037'ye kadar uzatıldı.

Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret AŞ'ye Kırıkkale'de, Dolugaz Depolama LPG Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne Hatay Dörtyol'da kurulu tesisinde LPG depolama faaliyetinde bulunmak üzere 15 yıl süreli LPG depolama lisansı verildi.

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