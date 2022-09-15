Elektrikli araç satışları dünyada yüzde 81 Türkiye’de yüzde 154 arttı

PwC'nin strateji danışmanlığı grubu Strategy PwC Autofacts, küresel ölçekte hazırladığı Elektrikli Araç Satışları İncelemesi’nin 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını yayınladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, bataryalı elektrikli araçlar, bu yılın durgun araç piyasasında en çok tercih edilen araç türü oldu. 2022’nin ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artarken, Çin bu artışın büyük kısmında pay sahibi oldu.

Çin’deki BEV satışları, 2022’nin birinci yarısında 2021’in aynı dönemine göre iki katını aşarak 2 milyona ulaştı. Fişli hibrit (PHEV) satışlarında büyüme Çin’de daha da hızlı ilerleyerek, 2021’in ilk yarısına kıyasla, 2022’nin ilk yarısında yüzde 170 arttı. Bununla beraber PHEV mutlak satış sayısı, BEV’lere göre kayda değer derecede az gerçekleşti.

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En çok büyüme İngiltere’de, Almanya’da ise teşvikler azalıyor

2022’nin ilk yarısında genel PHEV satışları, 10 Avrupa pazarında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı. Diğer Avrupa pazarlarında ise Hollanda ve İsveç, BEV satışlarında en büyük artışı kaydetti. 2021’in ilk yarısına göre 2022’de Hollanda’da yüzde 82, İsveç’te ise yüzde 77 artış oldu. İsveç’in BEV pazar payında son dönemde kayda değer artış yaşandı.

2020’de yüzde 9 olan oran, 2022’nin ilk yarısında yüzde 27’ye ulaştı. Hollanda ise BEV pazarının iyi geliştirilmiş şarj altyapısının avantajlarından faydalandı. Bu dönemde en çok büyüme İngiltere’de gözlenirken, BEV pazar payı yüzde 14 oldu. BEV’lerin oldukça yaygınlaşmasıyla, İngiltere hükümeti elektrikli araç satın alırken sağlanan 1.500 pound değerindeki hibeyi kaldırdı.

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Almanya da 2023’ten başlayarak BEV teşviklerini önemli ölçüde azaltmaya hazırlanıyor. PHEV teşvikleri ise bu yılın sonunda kaldırılacak.

Rapora göre, otomobil üreticileri, elektrikli arabaların gelecekteki rekabetine hazırlanmak için çeşitlerini artırdı. Üreticiler, BEV’lerde segmentasyona giderken, uzun menzilli binek arabalar pazarda önemli bir yer tuttu.

Kişisel araçlar dışında, büyük firmaların filoları da BEV araçları kullanmak için adımlar attı. Hertz, Venmo, Fedex gibi firmalar, sıfır emisyon hedefleri çerçevesinde tamamen BEV’leri kullanmak için girişimlerde bulundu.

Tesla ve Audi gibi BEV alanında öncü firmalar da şarj istasyonlarını çoğalttı ve kullanıcıya daha ulaşılabilir bir sürücü deneyimi sağlamak için projeler başlattı.

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FOTOĞRAF 17 Türkiye'de her ne kadar otomobil pazarında satışlar artsa da elektrikli araç satışları için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü benzinli ve dizel araçlara kıyasla, elektrikli satışları yok denecek kadar az.



Öte yandan, birçok ülke şimdiden elektrikli araçları benimsemiş görünüyor. Satışlarda Çin başı çekerken; Avrupa'da ise Norveç, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler önde geliyor.



Türkiye'de ise ÖTV ve dolar kurunun yüksek olması, elektrikli araçları ulaşılamaz seviyelere getiriyordu.



ÖTV düzenlemesi yürürlükte

Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan elektrikli araçlar için yeni ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle pek çok elektrikli otomobilin fiyatında büyük indirim bekleniyor. Yeni ÖTV düzenlemesinde bilmeniz gerekenler



Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.



160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL’yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.



Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişiklikte, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesaba matrah değerlerinin de eklenmesi olduğu görülüyor.



Yeni ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?



Örneğin, Renault'un 80 kW güce sahip Zoe modeli, yapılan ÖTV değişikliğinden etkilenmeden yüzde 10 vergi diliminde kalmayı sürdürecek.





Zoe haricinde premium otomobil üreticilerinden BMW'nin iX3, iX, i4 gibi elektrikli otomobilleri de vergi oranlarını en yüksek dilim olan yüzde 60'ta tutmaya devam edecek.



Benzer durum diğer premium otomobil markaları için de geçerli. Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz'in EQA, EQB, EQC, EQE ve EQS modelleri gibi premium elektrikli otomobiller, bu değişiklikten çok fazla etkilenmeyecek.



Pazardaki Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 ise, ÖTV değişikliğinden en çok etkilenen otomobiller arasında yer alıyor.



Her iki otomobilin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300 bin liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak. Elektrikli Hyundai Kona'nın fiyatı ise 895 bin TL'den 787 bin TL'ye kadar düşecek. Bunun dışında, fiyatı düşen diğer elektrikli araçlar şu şekilde:



Mini Cooper SE (137 kW)



Eski fiyat: 1 milyon 198 bin 176 TL

Yeni fiyat:

823 bin 745 TL Volvo XC40 (170 kW)



Eski fiyat: 1 milyon 354 bin 647 TL



Yeni fiyat:

1 milyon 266 bin 700 TL Seres 3



Eski fiyat: 1 milyon 150 bin TL

Yeni fiyat: 790 bin 625 TL Skywell ET5



Eski fiyat: 1 milyon 038 bin 333 TL

Yeni fiyat: 713 bin 854 TL Elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi: 300 bine kadar indirim Elektrikli araçlar için yeni ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birçok elektrikli otomobilin fiyatında ciddi düşüşler yaşanacak. Peki, Elektrikli araçta ÖTV ne kadar? Elektrikli Araç Vergileri Nelerdir? MTV ve ÖTV Oranları Ne Kadar? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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"Türkiye, elektrikli araç pazarında iddialı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Strategy PwC Autofacts Ortağı Kağan Karamanoğlu, "Genel olarak, Türkiye’de toplam elektrikli araç satışları 2022’nin ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak yüzde 8 pazar payına erişti. Bununla birlikte üretimdeki darboğaz nedeniyle küresel BEV satışlarının artışı kısa vadede hız kaybediyor.

Yine de Almanya ve diğer kilit pazarlarda BEV’lerin pazar payı büyümeye devam ediyor. Geleceğin bataryalı elektrikli araç üreticilerinden biri olan Türkiye, BEV pazarının önde gelenlerinden biri olma konusunda iddialı. Türkiye’de 2022’nin ilk yarısında BEV satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 2 bin 263 birime yükseldi." ifadelerini kullandı.