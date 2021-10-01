​Elektrikli araçta önemli gelişme: 15 dakika ile dünyanın en hızlısı olacak

İsviçreli teknoloji şirketi ABB, dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazını piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Terra 360 adı verilen cihaz bu hızlı şarj imkanını aynı anda dört araca birden sunabilecek.

Euronews'un Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre 2020 yılında yaşanan ve halen etkisi devam eden Covid-19 krizine rağmen Elektrikli Araç sayısı dünya genelinde yüzde 41 artarak 3 milyona ulaştı.

İsviçreli teknoloji şirketi ABB, dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazını piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Ajans bu yükseliş ivmesinin 2021'de de devam ettiğini ve yılın ilk üç ayında elektrikli araç satışlarının yüzde 140 oranında arttığını kaydetti.

"3 DAKİKADA 100 KM MENZİL"

Sene sonundan itibaren sistemin Avrupa'daki şarj istasyonlarına yerleştirilmeye başlanacağını açıklayan ABB, şarj ünitesinin 3 dakikadan az bir sürede 100 kilometrelik bir menzil için gereken enerjiyi araçlara yükleyeceğini belirtti.

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İsviçreli teknoloji şirketi ABB, dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazını piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Avrupa ile sınırlı kalmayacak sistem 2022'den itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Latin Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerine de yayılacak.

Ürünün fiyatı konusunda bir açıklamada bulunamayan İsviçre merkezli teknoloji şirketi, öncelikle benzin istasyonları, süpermarketler ve şirketlerle anlaşmalar yapılacağını belirtti.

FOTOĞRAF 64 Sıfır araç tarafında fiyatlarda yaşanan artış ve bayilerde yaşanan sıfır araç tedarikindeki problem araç alacakları ikinci ele yönlendirirken, 150 bin TL'nin altındaki otomobiller sıralandı.. İşte araç alacaklar için farklı marka ve modellere ait 150 bin TL'nin altındaki modeller.. CİTROEN C4 1.6 HDİ ​ 2015 model Dizel Manuel 83.000 km'de 147.000 TL FORD FİESTA TREND X 2014 model Benzin Yarı otomatik 59.000 km'de 142.000 TL DACİA STEPWAY 1.5DCİ 90HP 2016 model Dizel Manuel 120.000 km'de 139.000 TL OPEL CORSA BENZİN ESSENTİA 2016 model Benzin Manuel 68.000 km'de 125.000 TL RENAULT SYMBOL 1.5 DCI JOY 2016 model Benzin Manuel 123.000 km'de 115.250 TL SKODA FABİA 1.6 TDI AMBİTİON 2013 model Dizel Manuel 192.000 km'de 125.000 TL VOKSWAGEN GOLF 1.6 TDİ BLUE MOTİON 2015 model Dizel Manuel 153 bin km'de 145.000 TL FİAT LİNEA 1.3 MULTİ POP 2015 model Dizel Manuel 178.000 km'de 104.750 TL TOYOTA COROLLA 1.33 LİFE 2015 model Benzin Manuel 98.000 km'de 147.900 TL 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 216.200 TL 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 224,400 TL 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 226,400 TL Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Fiyat 236,400 TL SEAT Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 189.000 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 231.000 TL YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style Fiyatı 244.000 TL SKODA Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 248.400 TL Kampanyalı fiyatı 231.300 TL 1.0 TSI 110 PS DSG Elite Liste Fiyatı 258.400 TL Kampanyalı fiyatı 240.600 TL KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium Fiyatı 324.400 TL Kampanyalı fiyatı 252.300 TL CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 184.500 TL Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 227.000 TL Kampanyalı fiyatı: 216.200 TL C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı 241.000 TL Kampanyalı Fiyatı 233.000 TL C3 AIRCROSS SUV Fell Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı 256.000 TL Kampanyalı Fiyatı 245.000 TL CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı 217.500 TL Kampanyalı fiyatı 212.000 TL YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 237.000 TL Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL DACİA Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Fiyatı 164.900 TL Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL DACİA SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 191.400 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL DACİA Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull Liste fiyatı 203.000 TL Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull- 209.000 TL Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull - 252.900 TL Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 222.000 TL Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull - 226.000 TL Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull - 247.900 TL FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 168.900 TL Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 210.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 248.600 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 256.900 TL FIAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263.600 TL FIAT Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 226.900 TL Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL FIAT Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 189.900 TL Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 240.200 TL FİAT PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 176.900 TL Kampanyalı fiyatı 172.900 TL 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 185.900 TL 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 220.900 TL FİAT 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 206.900 TL Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL FİAT 500X Urban 1.0 120HP Fire MT Fiyatı: 266.900 TL Kampanyalı fiyatı 259.900 TL FİAT 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli Fiyatı: 240.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 230.900 TL 1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 247.900 TL FORD Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 238.800 TL Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 262.400 TL FORD EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 250.400 TL FORD Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Liste fiyatı 246.700 TL Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS7 İleri Otomatik Benzin - 266.400 TL HONDA Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance Fiyatı: 219.000 TL 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive 229.000 TL HONDA Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin Liste fiyatı 260.788 TL 1.6L ECO Otomatik Elegance - 265.288 TL HYUNDAİ Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 166.350 TL Kampanyalı fiyatı 156.841 TL 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 173.450 TL 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) - 180.003 TL 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 189.600 TL HYUNDAİ Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 178.642 TL Kampanyalı fiyatı 156.017 TL 1.4MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli) - 196.850 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 199.850 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 208.000 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 220.100 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 227.250 TL 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 222.100 TL HYUNDAİ Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 243.500 TL Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL 1.6MPI CVT Otomatik Style Comfort (Benzinli) - 248.599 TL HYUNDAİ Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Liste fiyatı 250.397 TL BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) Fiyatı 201.900 TL 1.4MPI Style AT (Benzinli) - 223.400 TL 1.4MPI Style Design AT (Benzinli) - 225.400 TL 1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 235.266 TL 1.0T Style DCT (Benzinli) - 246.855 TL 1.0T Elite DCT (Benzinli) - 259.355 TL KİA PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik Fiyatı: 180.900 TL Kampanyalı fiyatı 178.900 TL Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 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Benzinli - 83 PS Liste fiyatı 206.900 TL 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 224.900 TL 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 244.900 TL 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 248.900 TL TOYOTA Yeni Corolla 1.5 Vision - Liste fiyatı 220.200 TL COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 229.550 TL COROLLA 1.5 Dream - 241.050 TL COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 248.100 TL COROLLA 1.5 Flame - 255.350 TL COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 264.700 TL COROLLA Hybrid Dream e-CVT - ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları 288.550 TL TOYOTA Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 259.650 TL TOYOTA Yaris 1.0 Vision Liste Fiyatı 200.000 TL Lansman fiyatı 185.000 TL 1.5 Dream Multidrive S - 233.000 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 243.000 TL 1.5 Flame Multidrive S 246.950 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 256.950 TL İkinci el araç alacaklar dikkat: İşte 150 bin TL'nin altındaki otomobiller Sıfır araç tarafında fiyatlarda yaşanan artış ve bayilerde ortaya çıkan sıfır araç tedarikindeki problem araç alacakları ikinci ele yönlendirirken, 150 bin TL'nin altındaki otomobiller sıralandı. 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