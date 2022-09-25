Elektrikli otomobil satışları 8 ayda 3'e katlandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları da yüzde 5,2 düşüşle 103 bin 903 adet olarak gerçekleşti.

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Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekiyor. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

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Oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

FOTOĞRAF 18 Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG'un Gemlik'te inşa edilen fabrikasının zemin yükseltme aşamasında sona gelindi. PEki TOGG'un ilk sahibi kim olacak? TOGG'un ilk sahibi 2019 yılındaki lansmanda belli olmuştu. Fabrikada sona gelindi aracın gideceği yer belli. Detaylar haberimizde...

ABS Yapı, üstlendiği proje kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, \"Tesis genelinde doğal zeminin, geri dönüşümlü plastikten imal edilen ABS Dolgu Kör Kalıpları kullanılarak inşa edilen betonarme yükseltilmiş döşeme sayesinde en ekonomik ve hızlı şekilde yükseltilmesi sağlandı\" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG'un Bursa Gemlik'te yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerinde kurulacak fabrikasının inşaat faaliyetleri tamamlanmak üzere. 29 Ekim 2022'de ilk arabanın banttan inmesi planlanan fabrikanın inşaat faaliyetlerine ABS Dolgu Kör Kalıpları kullanarak dahil olan ABS Yapı, son eklenen Ar-Ge binası ile fabrikanın zemin yükseltme aşamasında sona gelindiğini açıkladı. ABS Yapı Genel Müdürü Okan Cüntay, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: \"Türkiye'nin en prestijli sanayi projesi olan TOGG'un Gemlik fabrikasının inşa edileceği arazi, konum açısından ideal bir yerde olmakla birlikte bina temellerinde zemin iyileştirmesi yapılması ve radye temel üzerinde zemin kotunun olası su baskınlarına karşı yükseltilmesi gerekiyordu. Bu tür yükseltmeler kırma taş, kum gibi sıkıştırılmaya uygun doğal malzemeler ile yapıldığında ciddi zaman ve maliyet kayıpları yaratıyor. Ayrıca malzemeli dolgunun ağırlığı zemin iyileştirme maliyetlerini daha da artırıyor. Projede zeminin yükseltilmesi aşamasında inşaat sektörüne kazandırdığımız ABS Dolgu Kör Kalıplarını kullanılarak inşa edilen betonarme yükseltilmiş döşeme ile projeye hız ve maliyet tasarrufu getirdik. Aynı zamanda kör kalıpların betonu şekillendirerek oluşturduğu kolon, kemer ve kubbe yapısı sayesinde, zamanla oluşabilecek oturma, çatlama, kırılma risklerini tamamen bertaraf etmeyi başardık.\" 160 BİN METREKAREYİ AŞAN ALANDA KULLANILDI



Fabrikanın betonarme yükseltilmiş döşemelerini inşa etmek için 160 bin metrekareyi aşan bir alanda ABS Dolgu Kör Kalıplarının kullanıldığını belirten Okan Cüntay, \"Geri dönüşümlü plastik malzemeden imal edilen tek kullanımlık kalıplar, her türlü yapıda 300 cm'ye kadar betonarme yükseltilmiş döşemeler oluşturulmasına ve böylece hafif, hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde dolgu yapılmasına olanak sağlıyor. Ulusal Teknik Onay Belgesi ve G İşaretine sahip ilk yerli ürün grubu olan ABS Dolgu Kör Kalıplarını Türkiye'nin en prestijli projesine kazandırmaktan onur duyuyoruz\" dedi. GÜVENLİ VE EKONOMİK BİR ZEMİN YARATILDI



Cüntay, zeminin kör kalıplar kullanılarak inşa edilen betonarme yükseltilmiş döşeme tekniği ile yükseltilmesi kazanımlarına ilişkin şu bilgileri verdi: \"Proje safhasında yaklaşık 6 ay süren kapsamlı etüt çalışmaları yapılarak inşaat parametreleri belirlendi, daha sonra bu bulgular teknik üniversitelerin laboratuvar deneyleri ile teyit edildi. Çalışmalar kapsamında toplam 160.000 metrekarelik alan için gerekli olan dolgu hacmi 22.000 kamyondan sadece 240 kamyon kör kalıba düşürüldü. Zemin iyileştirme ve radye temel üzerine gelen yükler metrekarede 4.200 kilogramdan 700 kilograma düşürüldü. Böylelikle temele gelen yükler en aza indirildi. Geleneksel malzemeli dolgulara kıyasla 16 bin adam-gün sürmesi beklenen faaliyetlerin süresi bin adam-güne kadar düşürüldü ve çok büyük bir zaman tasarrufu sağlandı. Bu avantajların toplamında malzemeli dolgulara kıyasla ciddi bir ekonomik tasarruf elde edildi. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili güvenli ve ekonomik bir zemine kavuştu. TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG'dan yapılan açıklamada, \"Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik.\" ifadeleri kullanıldı.



TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. TOGG'un 29 Ekim' de banttan inmesi bekleniyor. TOGG'un fiyatı kaç para olacak?



TOGG'un fiyatı ile ilgili açıklama yapan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un içten yanmalı bir SUV ile rekabetçi bir fiyat aralığında olacağını söylemişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatı konusunda ise \"Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak\" dedi.. TOGG CEO'SU TARİHİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yeni otomobilin caddelere çıkacağı tarihi açıklamıştı.



TOGG'UN İLK SAHİBİ KİM OLACAK?



TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, 2019 yılındaki lansmanda TOGG'un ilk sahibini açıklamıştı. Karataş, \"Otomobilimiz banttan indiği zaman ilk sahibi belli. Hatırlarsanız 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanı'mıza rezerve etmiştik' dedi. TOGG'U NE ZAMAN CADDELERDE GÖRECEĞİZ?

Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok\" diye konuşmuştu. TOGG'un ilk sahibi kim olacak? TOGG'un ilk sahibi kim olacak? TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG'un fabrikasından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gemlik'te inşa edilen fabrikasının zemin yükseltme aşamasında sona gelindi. Peki TOGG'un ilk sahibi kim olacak? TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG'un fiyatı kaç para olacak? TOGG son dakika detayları haberimizde...

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Benzinli otomobiller ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 250 bin 401 adetlik satışla birinci, dizel otomobiller ise 60 bin 316 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 34 bin 265 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 6 bin 278 adet ve elektrikli otomobil satışı da 3 bin 283 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ağustos 2021'de 256 bin 815 benzinli, 80 bin 643 dizel, 33 bin 287 hibrit, 19 bin 451 oto gazlı ve 1.196 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı. Böylece elektrikli otomobil satışları yaklaşık 3 kat artış gösterdi.

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Sadece hibrit ve elektrikli arttı

Benzinli otomobil satışları, bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,5, dizel otomobil satışları yüzde 25,2 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 67,7 geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 2,9 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 174,5 artış kaydetti.

Satışlardaki artış tüketicilerin ilgisini ortaya koyuyor

Ocak-Ağustos 2021'de yüzde 20,6 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'ye geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 65,6'dan yüzde 70,6'ya yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 5'ten yüzde 1,8'e geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,5'ten yüzde 9,7'ye çıktı.

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Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Adet bazında da düşük olmasına karşın satışların büyüme hızı, tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisini ortaya koyuyor.

"Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde Togg'un pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.