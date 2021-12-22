Ekonomi Elektrikte serbest tüketici limiti 2022 için 1100 kilovatsaat olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrikte serbest tüketici limiti 2022 için 1100 kilovatsaat olacak

Gelecek yıl için elektrikte serbest tüketici limiti 1100 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Elektrikte serbest tüketici limiti 2022 için 1100 kilovatsaat olacak
2022 yılı için serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2022 yılı için serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlendi. Karar 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran düzenleme TBMM'de kabul edildi
EKONOMİ
Elektrik faturalarından TRT payını kaldıran düzenleme TBMM'de kabul edildi

SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ NEDİR?

Serbest tüketici, elektrik tedarikçisini seçme ayrıcalığına sahip gerçek veya tüzel kişilerin hepsine verilen addır. Serbest tüketici olabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan “Serbest Tüketici Limiti”nden daha yüksek elektrik enerjisi tüketmek gerekmektedir.

Serbest Tüketici ;

* Özel tedarikçiler ile yapacağı anlaşma neticesinde dilediği tedarikçiden elektrik enerjisini satın alma hakkını elde eder.

* Kendi tedarikçisini seçerek mevcut tarifeler arasında belirleyeceği indirimli elektrik enerjisini kullanma olanağını elde eder.

* Enerji şirketleri ile yapacağı sözleşmeyle, üretim ve işletim maliyetlerini en alt seviyeye düşürebilme imkanını elde eder.

* Toptan satış şirketleriyle işbirliği yaparak tesis ve ürünlerini piyasadaki gerçek zamanlı üretim-tüketim dengesizliğinden kaynaklı belirsizliklerden koruyarak, maliyet artışlarından etkilenmeme fırsatını elde eder.

* Kontrat süresi sona erdiğinde tedarikçisinin performansını değerlendirerek, elde ettiği tasarrufa bağlı olarak kendisi için en uygun tedarikçiyi belirleme hakkını elde eder.

18,5 milyon çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
EKONOMİ
18,5 milyon çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Elektriğin yüzde 10’u rüzgârdan
EKONOMİ
Elektriğin yüzde 10’u rüzgârdan
Dolardadüşüş sürüyor

Dolarda
düşüş sürüyor

​İşte yeni güne başlangıç rakamları.
Şehir adeta kara gömüldü

Şehir adeta kara gömüldü

​Aniden bastıran tipi nedeniyle 20 araç mahsur kaldı.
20 Aralık manifestosu

​Erdoğan konuştu, Türk Lirası %30 değer kazandı. Kriz senaryoları çöpe gitti.
Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

​Dolardaki düşüş sonrası araç sahiplerine güzel haber.

​TÜSİAD, geçmişten beri halkın yararına olan hamlelere hep takoz oldu.
Eğitime<br>kar engeli

Eğitime
kar engeli

13 ilde okullar bir gün tatil edildi.

​Durmuş Yılmaz, “Bu bir alım fırsatıdır” diyerek vatandaşları dolar almaya çağırdı.

​Fırsatçılara dövizdeki sert düşüş sonrası “zamları geri alın” baskısı yapılıyor.
Üçü çocuk<br>yedi kişi kurtarıldı

Üçü çocuk
yedi kişi kurtarıldı

​İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın.

​TL'nin döviz karşısında değer kazanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Helikopter destekli<br>şafak operasyonu

Helikopter destekli
şafak operasyonu

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.

​Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu silahlı çatışmada hayatını kaybetti.

​İlk 2 dozda antikor düzeyi 100'se hatırlatma dozu ile 300'e çıkıyor.
Zor olan cevabı verecek kişiyi bulmak

Zor olan cevabı verecek kişiyi bulmak

​Fatma Barbarosoğlu'yla eleştiri kültürümüzü ve soru sormanın inceliklerini konuştuk.

Bakan Nebati: Nasıl bir bakanlık olduğumuzu anlayacaklar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.