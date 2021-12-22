Elektrikte serbest tüketici limiti 2022 için 1100 kilovatsaat olacak

2022 yılı için serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında, 2022 yılı için serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlendi. Karar 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

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SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ NEDİR?

Serbest tüketici, elektrik tedarikçisini seçme ayrıcalığına sahip gerçek veya tüzel kişilerin hepsine verilen addır. Serbest tüketici olabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan “Serbest Tüketici Limiti”nden daha yüksek elektrik enerjisi tüketmek gerekmektedir.

Serbest Tüketici ;

* Özel tedarikçiler ile yapacağı anlaşma neticesinde dilediği tedarikçiden elektrik enerjisini satın alma hakkını elde eder.

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* Kendi tedarikçisini seçerek mevcut tarifeler arasında belirleyeceği indirimli elektrik enerjisini kullanma olanağını elde eder.

* Enerji şirketleri ile yapacağı sözleşmeyle, üretim ve işletim maliyetlerini en alt seviyeye düşürebilme imkanını elde eder.

* Toptan satış şirketleriyle işbirliği yaparak tesis ve ürünlerini piyasadaki gerçek zamanlı üretim-tüketim dengesizliğinden kaynaklı belirsizliklerden koruyarak, maliyet artışlarından etkilenmeme fırsatını elde eder.

* Kontrat süresi sona erdiğinde tedarikçisinin performansını değerlendirerek, elde ettiği tasarrufa bağlı olarak kendisi için en uygun tedarikçiyi belirleme hakkını elde eder.

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