Ekonomi Elon Musk Amazonun kurucusu Jeff Bezosu geçerek dünyanın en zengin insanı oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

Elon Musk Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu

Elon Musk Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu

Tesla'nın hisselerinde yaşanan yüzde 5'ten fazla yükseliş, şirketin sahibi Elon Musk'ın dünyanın en zengin 500 insanı arasında zirveye yükselmesini sağladı. Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.

Haber Merkezi AA
Elon Musk
Elon Musk

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, 188,5 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinde bugün yaşanan yüzde 5'ten fazla yükseliş, şirketin sahibi Musk'ın da dünyanın en zengin 500 insanı arasında yükselmesini sağladı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk 188,5 milyar dolarlık servetiyle Ekim 2017'den bu yana listenin ilk sırasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak zirveye çıktı.

Musk, servetinin asıl amacının insanlığın uzay yolculuğu yapan bir medeniyete evrimini hızlandırmak olduğunu söylemişti.
  • Son bir yılda hisse katlandı
  • Tesla hisselerinde son bir yılda yaşanan artış Musk'ın servetini 150 milyar doların üzerinde artırmasını sağladı. Şirketin hisselerine geçen yıl yüzde 743'lük bir artış yaşandı.

Musk, geçen ay verdiği bir röportajda, maddiyata çok az ilgisinin olduğunu Tesla ve SpaceX'teki hisseleri dışında çok az varlığı bulunduğunu belirtmişti. Musk, servetinin asıl amacının insanlığın uzay yolculuğu yapan bir medeniyete evrimini hızlandırmak olduğunu söylemişti.

Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetleri, 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaşmıştı.

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