Emekli aylığı için 'hesap sistemi değiştirilsin' çağrısı: 5 bin lira herkese ödenmeli

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye'deki toplam emekli sayısının 15,6 milyon olduğunu belirterek, yaklaşık 6 milyon emeklinin 7 bin 500 lira düzeyinde aylık aldığını söyledi.





Asgari ücretin 2002 yılında en düşük işçi emeklisi aylığının yüzde 71,5'ine denk gelirken, bugün en düşük işçi emeklisi aylığının asgari ücretin altında kaldığına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:





"Bugün en düşük emekli aylığı mevcut asgari ücretin 3 bin 902 lira altında. Emekli aylıklarının asgari ücretin bile altında olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Geçmişte sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bazı değişiklikler emekli aylıklarında eşitsizliğe neden oldu. 2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüştü."





"2024 yeni bir başlangıç yılı olmalı"





Ergün, karma emekli aylığı sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içerisinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine geçilmesi gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:





"Sigorta mevzuatımız, sil baştan ele alınmalı, gösterge ve basamak sistemine dönülmelidir. Alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalı, gösterge ve basamak değerlerine göre aylık bağlama oranları yeniden belirlenmelidir. Bu önerimiz yapılmadığı sürece, emekli aylıklarında eşitlikten söz edilemez. Tam da bugün, bu sorunu yaşıyoruz ve prim gün sayılarına ve kazançlarına bakılmadan, emeklilerin önemli bir bölümüne 7 bin 500 lira ödenmektedir. Bu sürdürülebilir bir sistem olamaz. Bu nedenle, 2024 yılı yeni bir başlangıç yılı olmalı ve gelecek güvencesi olan emeklilik, Cumhuriyet'in 100. yılında hak ettiği yere getirilmelidir."





"5 bin lira bütün emeklilere ödenmeli"





Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olarak verilen 5 bin liranın, emekliler arasında ayrım yarattığını ifade eden Ergün, söz konusu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.





Çalışan emekliler ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1 milyon 629 bin emekli ve 17 özel bankaya ait sandıklardan emekli 150 bin kişiye de 5 bin lira ödeme yapılmadığını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:





"5 bin liranın hiçbir koşul aranmadan bütün emeklilere ödenmesini istiyoruz. Tarım sigortasından emekli olanların Ziraat Odasına kayıtlı olması, 4/b kapsamında sigortalı gibi değerlendirilmesi, 5510 sayılı Kanun'da karşılığı olmayan bir düzenlemedir. Eşitsizlik yaratan mevcut uygulama toplumun en fazla yıpranan kesimlerinden olan tarım sigortası emeklilerimizi mağdur etmiş ve üzmüştür."











