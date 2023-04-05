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Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.
- - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42 bin güvenlik korucusuna müjdeyi vermişti. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak. İşte detaylar.
En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılacağı açıklanmıştı. Açıklama sonrasında TBMM Genel Kurulunda en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkacağını içeren teklif kabul edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı emekli maaşı alacakları tarihi merak ediyorlar. Peki 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak hangi tarihte?
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından başvurular başladı. 31 30 Mart'a kadar emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aşarken, müracat edenlerin bir kısmının aylık bağlama işlemleri tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapılması gerekiyordu. Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. Peki EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı? EYT emeklilik başvuru durumu nereden nasıl öğrenilinir?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz bayramda 1100 TL olarak verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada emekliye bayram ikramiyesi 2000 TL olarak yatırılacağını açıkladı. SGK ve Bağ-kur emeklisini yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih belli ise araştırılıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte emekli ikramiyesine dair detaylar...
EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 395 oyla kabul edildi. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başladı. Memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına zam alacak. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.