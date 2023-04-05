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Ekonomi

Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu

Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme tarihlerini duyurdu.

14:18 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
  • - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
  • - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
  • - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.


#emekli
#emekli maaşı
#emekli ikramiyesi
43 dakika önce
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