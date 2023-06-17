Emekli maaşları 17-23 Haziran’da ödenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürütülen 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 Bin TL'ye kadar hibe desteği verecek. Tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmayı hedefleyen proje kapsamında Bakanlık tarafından yapılacak hibe toplamda 300 milyon TL'yi bulacak. Öte yandan 33 proje ile en çok projeden faydalanan il Konya olurken; en çok destek sağlanan konuların ilk sırasında ise süt sığırı yetiştiriciliği geldi.