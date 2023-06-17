Emekli maaşları 17-23 Haziran’da ödenecek

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Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinde ödemeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17’siyle 26’sı arasında alıyor. Ancak Kurban Bayramı dolayısıyla ödeme tarihleri öne çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği ödeme takvimi şöyle: “Maaşını ayın 17-18’sinde alanlar 17 Haziran’da, maaşını 19-20’sinde alanlar 18 Haziran’da, maaşını 21-22’sinde alanlar 19 Haziran’da, maaşını 23-24’ünde alanlar 20 Haziran’da, maaşını 25-26’sında alanlar 21 Haziran’da alabilecek.”
BAĞ-KUR’DA ÖDEMELER 22 HAZİRAN’DA
Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran’da bu ayki maaşını alacak. Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde yapılacak. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.