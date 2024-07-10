Emekli maaşlarına zam hazırlığı: Kritik toplantı kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümü ve temiz enerji konularında Dünya Bankası ile iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmasında, mevcut proje portföyünün yanı sıra enerji dönüşümünü hızlandırmak için uluslararası finansal kuruluşlarla iş birliğinin ileri seviyeye taşınması gerektiğini söyledi. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı hedefleri olduğunu, Dünya Bankasının Türkiye'yi yakından takip ettiğini aktararak bu alanda kurulu gücü artırmak, somut hedefler ortaya koymak ve çeşitli projeleri hayata geçirmek aşamasında Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu ve diğer kuruluşlarla çalışmak istediklerini dile getirdi.