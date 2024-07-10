Emekli maaşlarına zam hazırlığı: Kritik toplantı kararı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam gelişmesi ortaya çıktı.
Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrilmiş durumda. 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanırken, kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olan emeklilerin maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altında kalıyor.
Toplantı yapılacak
AK Parti kurmaylarının, sadece en düşük emekli maaşı için bir düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması planlanıyor.
Beklentiler ne yönde?
- En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12-13 bin lira seviyelerine yükseltilmesi beklenirken, diğer emeklilere de zam yapılması bekleniyor.