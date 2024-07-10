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Ekonomi

Emekli maaşlarına zam hazırlığı: Kritik toplantı kararı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaşlarına zam çalışması için toplantı yapacak.

Lokman Özdemir
14:48 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:05 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam gelişmesi ortaya çıktı.


Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrilmiş durumda. 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.


Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanırken, kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olan emeklilerin maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altında kalıyor.


Toplantı yapılacak


AK Parti kurmaylarının, sadece en düşük emekli maaşı için bir düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması planlanıyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
, emeklilerin maaşlarına zam yapılması için toplantı kararı aldı.

Beklentiler ne yönde?


  • En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12-13 bin lira seviyelerine yükseltilmesi beklenirken, diğer emeklilere de zam yapılması bekleniyor.



Bakan Bayraktar: Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı hedefleri var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümü ve temiz enerji konularında Dünya Bankası ile iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmasında, mevcut proje portföyünün yanı sıra enerji dönüşümünü hızlandırmak için uluslararası finansal kuruluşlarla iş birliğinin ileri seviyeye taşınması gerektiğini söyledi. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı hedefleri olduğunu, Dünya Bankasının Türkiye'yi yakından takip ettiğini aktararak bu alanda kurulu gücü artırmak, somut hedefler ortaya koymak ve çeşitli projeleri hayata geçirmek aşamasında Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu ve diğer kuruluşlarla çalışmak istediklerini dile getirdi.


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