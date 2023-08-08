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Ekonomi

Emekli olan EYT’lilerin yarısı çalışmaya devam ediyor: Zirve İstanbul'da

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekliye ayrılan 100 kişiden 46'sı işine devam etti. Yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi Mart sonrası emeklilik başvurusu yaparken, verilere göre 792 bin kişi çalışmaya devam ediyor. Öte yandan İstanbul, emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin en fazla bulunduğu şehir oldu.

09:28 . 8/08/2023 Salı
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Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı. Uzun yıllar boyunca pirim ödeyen fakat yaşı emekli olmaya yetmeyen milyonlarca çalışan, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazandı. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 sonrası olanlar ise kapsam dışı bırakıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin hayata geçmesiyle, yaklaşık 1,9 milyon kişi Mart sonrası emeklilik başvurusu yaptı. Bunların yüzde 46'sı yani 792 bin emekli ise işine devam etti.

İlk sırada İstanbul var

Bloomberg'in haberine göre, 792 bin kişinin eklenmesiyle, Şubat sonunda 920 bin olan sosyal güvenlik destek primiyle çalışan sayısı mayıs sonu itibariyle 1 milyon 712 bine yükseldi. Mayıs sonu itibariyle destek primiyle çalışmaya devam eden 1,7 milyon kişinin yüzde 88'ini erkekler, yüzde 12'sini kadınlar oluşturuyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin en fazla bulunduğu şehir 525 bin 351 kişiyle İstanbul. Destek primiyle çalışan emeklilerin yüzde 30'u İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 136 bin 374 kişiyle Ankara, 136 bin 237 kişi ile İzmir, 107 bin 712 kişi ile Bursa ve 85 bin 583 kişi ile Kocaeli takip ediyor.

3 yıl içinde 3 milyon çalışan daha EYT'den emekli olacak

EYT kapsamında önümüzdeki 3 yıl içerisinde emekli olacakların sayısının ise yaklaşık 5 milyon kişi olduğu biliniyor. Yani 5 bin 950 prim gününü tamamlama şartını yerine getirerek emekli olacak yaklaşık 3 milyon kişi daha sırada bekliyor.



#EYT
#SGK
#Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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