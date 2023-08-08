Emekli olan EYT’lilerin yarısı çalışmaya devam ediyor: Zirve İstanbul'da

Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı. Uzun yıllar boyunca pirim ödeyen fakat yaşı emekli olmaya yetmeyen milyonlarca çalışan, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazandı. Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 sonrası olanlar ise kapsam dışı bırakıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin hayata geçmesiyle, yaklaşık 1,9 milyon kişi Mart sonrası emeklilik başvurusu yaptı. Bunların yüzde 46'sı yani 792 bin emekli ise işine devam etti.

Bloomberg'in haberine göre, 792 bin kişinin eklenmesiyle, Şubat sonunda 920 bin olan sosyal güvenlik destek primiyle çalışan sayısı mayıs sonu itibariyle 1 milyon 712 bine yükseldi. Mayıs sonu itibariyle destek primiyle çalışmaya devam eden 1,7 milyon kişinin yüzde 88'ini erkekler, yüzde 12'sini kadınlar oluşturuyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin en fazla bulunduğu şehir 525 bin 351 kişiyle İstanbul. Destek primiyle çalışan emeklilerin yüzde 30'u İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 136 bin 374 kişiyle Ankara, 136 bin 237 kişi ile İzmir, 107 bin 712 kişi ile Bursa ve 85 bin 583 kişi ile Kocaeli takip ediyor.