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Ekonomi Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs’ta ödenecek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu
Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi bin 100 liraya yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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