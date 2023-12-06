Emeklilere verilecek ikramiyenin maliyeti açıklandı: 5 bin lira ödemesinden 4,6 milyon emekli daha yararlanacak

"Gemiye herhangi bir ceza kesildiğinde cezanın ödenmesiyle ilgili devletler teminat mektubu isterler. Bazı durumlarda, örneğin tatil günleri cezalar anında ödenemeyebilir, gemi sahipleri bunu banka teminat mektubu olarak verirler, hatta bazı durumlarda geminin sigorta şirketi bile bunda garantör olabilir. Mevcut kanun metninde de bu ibare 'teminat mektubu' şeklinde olup ilave olarak yeni düzenlemeyle bu ibareye 'süresiz ve şartsız' ibaresi de eklenmiş, idare istediği an bu teminatı nakde çevirebilir, maddede bir eksiklik bulunmamaktadır."