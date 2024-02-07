Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı: Bakan Işıkhan canlı yayında duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan, deprem bölgesinde ödenekler ve sağlık hizmetlerinin sunumunu aksatmadıklarını kaydetti.
Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
- "İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.
- Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.
- Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız.
- Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız.
- Ocak ayından itibaren aylıkları eşitledik. Dün SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız.
- EYT kapsamındaki düzenlemeden faydalanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon. 950 bin EYT emeklisi vatandaş tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor. 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 olacağını tahmin ediyoruz.
- Emekliler yılı kapsamında faaliyetler çeşitlenerek artacak. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.
- Ev kadınlarına prim desteği seçim vaatleri arasında yer alıyordu, biz bunu yerine getireceğiz."
#Vedat Işıkhan
#emekli
#bayram ikramiyesi
1 saat önce