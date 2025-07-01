Emeklilerin talebi enflasyon farkına ek olarak refah payı

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak emeklilerin sorun ve taleplerini dile getirdi. Ankara’da bir otelde bir araya gelen Emekliler Platformu adına dönem başkanı Satılmış Çalışkan açıklamalarda bulundu.

Satılmış, “Bu özel hafta vesilesiyle emeklilerimizin toplum hayatındaki yeri, sorunları ve çözüm bekleyen talepleri bir kez daha gündeme taşınmaktadır. Türkiye’de milyonlarca emeklinin geçim mücadelesi her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Özellikle son dönemdeki yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşları büyük ölçüde erimiş, alım gücü ciddi oranda düşmüştür. En düşük emekli maaşı, yılbaşına göre reel anlamda yaklaşık yüzde 50 değer kaybetmiştir” dedi.

Satılmış Çalışkan

EN DÜŞÜK EMEKLİĞİ AYLĞI ASGARİ ÜCRET OLMALI

Emeklilerin 6 ay geriden gelen maaş artışlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını bildiren Çalışkan, şunları söyledi: “Emekliler olarak beklentimiz nettir. 2025 yılı Temmuz maaş artışları kapsamında, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, bu artışın tüm emeklilere eşit şekilde yansıtılması, Ayrıca TÜFE oranında refah payı eklenerek maaşların iyileştirilmesidir. Bayram ikramiyeleri en az asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Ek ödeme oranın geçmişte olduğu gibi yüzde 10’a çıkarılmalıdır.’’

Emekliler sosyal haklardan, katkı paylarının kaldırılması, özel hastane fark ücretlerinin yeniden düzenlenmesi, faturasız sağlık hizmeti, emsal ilaç uygulamasının son bulması ve devlet hastanelerinde randevu sürelerinin kısaltılmasını talep etti. Emekliler ayrıca, TOKİ projelerinde öncelik, dul ve yetim aylığı alanların sosyal yardımlardan yararlanmasını talep etti.







