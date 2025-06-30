TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ’İN TASLAK TALEPLERİ





İşçi tarafının hazırladığı ortak taslakta ise günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artışın ardından 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 50, ikinci ve üçüncü 6 aylık dönemlerde ise yüzde 25'er zam yapılması isteniyor. Buna ek olarak yüzde 10 refah payı talebi de taslakta yer alıyor.