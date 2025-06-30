Kamu işçilerini yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 27 Şubat’ta ortak taleplerini Çalışma Bakanlığı’na sunarken, gözler bu hafta TÜHİS’in açıklayacağı üçüncü teklifte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajı verirken, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin zam oranlarının kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri adım adım ilerliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 27 Şubat’ta taleplerini Çalışma Bakanlığı’na iletti. Süreçte taraflar, 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS ile masaya oturdu. İlk teklif kamuoyuna açıklanmış, teklifin ardından yeni değerlendirmeler yapılmıştı. İkinci zam teklifinin geçtiğimiz hafta içinde açıklanmasının ardından artık gözler 3. Teklif için gelecek açıklamada…
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 27 Şubat’ta ortak zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundu. Bu süreçte taraflar, 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS’in (Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde bir araya geldi.
ATO Congresium'da, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"(Toplu sözleşme görüşmeleri) Ekonomimizin imkanlarıyla kamu çalışanlarımızın refahını dengeleyen bir yol haritası çizmeye özen göstereceğiz. Kamu görevlilerimizin haklarını layıkıyla korumak, şartlarını iyileştirmek, onları enflasyona ezdirmemek bizim asli vazifemizdir. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçimizin toplu sözleşme süreçleri devam ediyor. Burada da hakkaniyetli ve rasyonel bir sonuca ulaşılacağına inanıyorum."
GÖZLER ÜÇÜNCÜ TEKLİFTE
Toplu iş sözleşmesine yönelik görüşmelerde üçüncü tur hazırlıkları sürüyor. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), bu hafta işçi tarafına yeni teklifini sunacak. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmelerde, tarafların süreci masada tamamlaması hedefleniyor.
İKİNCİ TEKLİFİN RAKAMLARI AÇIKLANDI
Toplu iş sözleşmesi kapsamında kamu işçilerine sunulan ikinci teklifin detaylarını Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıkladı. Ağar, “Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10. 2026 yılı için birinci 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 zam teklif edildi” dedi.
TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ’İN TASLAK TALEPLERİ
İşçi tarafının hazırladığı ortak taslakta ise günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artışın ardından 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 50, ikinci ve üçüncü 6 aylık dönemlerde ise yüzde 25'er zam yapılması isteniyor. Buna ek olarak yüzde 10 refah payı talebi de taslakta yer alıyor.
BAKAN IŞIKHAN: MEMURLAR İÇİN SÜREÇ AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlarla ilgili toplu sözleşme sürecinin Ağustos ayında başlayacağını belirtti. Işıkhan, “Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi. Sürecin kamu işçileriyle başlayıp, ardından memurlar için devam edeceğini belirtti.
TÜHİS’İN DAHA ÖNCEKİ ZAM TEKLİFLERİ
TÜHİS'in ilk teklifinde 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 16, ikinci altı ayda yüzde 8; 2026 yılı içinse ilk altı ayda yüzde 7 ve ikinci altı ayda yüzde 5 oranında zam önerilmişti. Üçüncü teklifin bu hafta işçi sendikalarına sunulması ve sürecin hızla tamamlanması bekleniyor.
HAK-İŞ'TEN DE AÇIKLAMA YAPILDI
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Türkiye'de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam devam ederken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor." dedi.