Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Mühendislik kriterleri zorunlu

22 Haziran 2025 tarihli ve 32934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelik" ile artık bu tespitler 6 bölüm ve 36 maddeden oluşan mühendislik kriterlerine göre yapılacak.

Yönetmelik kapsamında binalar performans analizleriyle değerlendirilecek, yapı denetimli binalarda hasar kararları psikolojik değil bilimsel temellere dayanacak.



