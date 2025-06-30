Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, konut yapımında köklü bir değişikliği beraberinde getirdi. Hasar tespitinde yeni dönem: Gözleme dayalı yöntemler artık kullanılmayacak, mühendislik analizleri zorunlu olacak. Peki, bu düzenleme neleri kapsıyor?
Deprem sonrası bina hasar tespit süreçleri yeniden düzenlendi. Yüzeysel incelemelerle verilen yıkım kararları sona erdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, bina hasar tespitlerinde gözleme dayalı yöntemler yerine mühendislik hesaplamalarına dayalı analiz zorunlu hale getirildi.
Mühendislik kriterleri zorunlu
22 Haziran 2025 tarihli ve 32934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelik" ile artık bu tespitler 6 bölüm ve 36 maddeden oluşan mühendislik kriterlerine göre yapılacak.
Yönetmelik kapsamında binalar performans analizleriyle değerlendirilecek, yapı denetimli binalarda hasar kararları psikolojik değil bilimsel temellere dayanacak.
Yanlış kararların önüne geçecek
Yeni yönetmelik, bina hasar tespitlerinde bilimsel bir yaklaşımı zorunlu kılıyor.
Performans analizleri, binaların gerçek durumunu ortaya koyarak yanlış kararların önüne geçecek. Yapı denetimli binalarda hasar tespitlerinin bilimsel verilere dayandırılması, vatandaşların güvenini artıracak.
Uzmanlar, yeni düzenlemenin bina güvenliği standartlarını yükselteceğini ifade ediyor.