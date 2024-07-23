Emeklinin zam farkı cuma günü ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının cuma günü ödeneceğini bildirdi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."