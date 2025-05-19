Emtia piyasasında kafalar karışık

Emtia piyasaları, ABD ile Çin'in 90 gün süreyle gümrük vergilerini azaltma kararının oluşturduğu iyimserliğe rağmen, para politikası belirsizlikleri ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle haftayı karışık bir seyirle tamamlarken, altın, 6 ayın en kötü haftalık performansını kaydetti. Değerli metaller, küresel risk iştahındaki artışla güvenli liman talebinin azalması ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle değer kaybetti. Altının ons fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasıyla zayıflayan güvenli liman talebi ve yükselen dolar endeksinin etkisiyle gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.
ALTIN TARAFINDA DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ VAR
Analistler, faiz getirisi bulunmayan altının genellikle düşük faiz ortamlarında değer kazandığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların yanı sıra dolardaki güçlenme ve ABD-Çin arasındaki geçici ticaret anlaşmasının, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
TİCARET SAVAŞININ BASKISI SÜRÜYOR
Baz metaller, tamamlanan haftada karışık bir seyir izledi. Ticaret savaşlarının sakinleşmesiyle küresel büyüme beklentileri fiyatlara destek sağlasa da tarife endişelerinin neden olduğu stok fazlaları fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Petrol fiyatları ise, ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalmasıyla üst üste ikinci haftayı da yükselişle tamamladı. Tarım emtia piyasası, ihracat haberleri ve arz-talep beklentileriyle karışık bir seyir izledi. Buğdayda, ABD Tarım Bakanlığı (USDA), geçen hafta 58 bin 627 tonluk eski ve 746 bin 155 tonluk yeni mahsule yönelik "gizli" ihracat anlaşması bildirdi.