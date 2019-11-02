Ekonomi En büyük veri merkezi Ankaraya
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En büyük veri merkezi Ankara’ya

Turkcell, Türkiye’nin en büyük veri merkezini Ankara Temelli’de açtı. 12 bin metrekare beyaz alana sahip veri merkezi, yeşil bina konsepti sayesinde ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını portatif solar sahalar ile kendi üretiyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Turkcel'in en büyük veri merkezinin açılış kurdelası dün kesildi. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell’in bu alana yaptığı toplam yatırım tutarı 2 milyar lirayı aşacak.
Turkcel'in en büyük veri merkezinin açılış kurdelası dün kesildi. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell’in bu alana yaptığı toplam yatırım tutarı 2 milyar lirayı aşacak.

Turkcell, Türkiye’ye yeni bir veri merkezi daha kazandırdı. 44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olan Ankara Temelli Veri Merkezi, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “leed gold” sertifikasıyla da onaylandı. Veri merkezinin birçok noktasında yerli ve milli ürünler kullanıldı. Bu doğrultuda yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları hizmet veriyor. Bina girişini ise Türkiye’nin en büyük nehri Kızılırmak üzerine inşa edilen Hirfanlı Barajı’nın özel tasarım bir rölyefi süslüyor. Merkez enerjisinin bir kısmını da kendi üretiyor.

KAMUNUN DA HİZMETİNDE

Veri merkezi kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet verecek. Bu doğrultuda Turkcell Dijital İş Servisleri Şirketinin sunduğu kamu bulutu çözümleriyle kamu kurumlarının da yanında olacak. Bu veri merkezi Türkiye’deki şirketler ve kamu kuruluşlarının yanı sıra uluslararası şirketlere de verilerini Türkiye’ de saklama konusunda hizmetler sunacak.

VERİDEKİ LİDERLİĞİ PEKİŞTİREN YATIRIM

  • Murat Erkan
    Açılışta konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak şu anda Ankara Temelli’deki veri merkezimizin açılışıyla, Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi unvanımızı pekiştiriyoruz. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine. Türkiye’de üretilen veri hâlihazırda büyük oranda ülkemizde depolanmıyor. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

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