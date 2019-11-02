En büyük veri merkezi Ankara’ya

Turkcell, Türkiye’ye yeni bir veri merkezi daha kazandırdı. 44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olan Ankara Temelli Veri Merkezi, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “leed gold” sertifikasıyla da onaylandı. Veri merkezinin birçok noktasında yerli ve milli ürünler kullanıldı. Bu doğrultuda yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları hizmet veriyor. Bina girişini ise Türkiye’nin en büyük nehri Kızılırmak üzerine inşa edilen Hirfanlı Barajı’nın özel tasarım bir rölyefi süslüyor. Merkez enerjisinin bir kısmını da kendi üretiyor.

KAMUNUN DA HİZMETİNDE

Veri merkezi kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet verecek. Bu doğrultuda Turkcell Dijital İş Servisleri Şirketinin sunduğu kamu bulutu çözümleriyle kamu kurumlarının da yanında olacak. Bu veri merkezi Türkiye’deki şirketler ve kamu kuruluşlarının yanı sıra uluslararası şirketlere de verilerini Türkiye’ de saklama konusunda hizmetler sunacak.

VERİDEKİ LİDERLİĞİ PEKİŞTİREN YATIRIM

Murat Erkan