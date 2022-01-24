Ekonomi En çok ayıplı mal ve hizmetlerde sorun yaşadık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En çok ayıplı mal ve hizmetlerde sorun yaşadık

Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nda geçen yıl 476 bin 650 çağrıya cevap verilirken en çok şikayet ayıplı mal ve hizmetler ile mesafeli satışlar konularında geldi.

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Haber Merkezi AA
En çok ayıplı mal ve hizmetlerde sorun yaşadık
Foto/arşiv

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı", tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor.

Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketiciler, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin yaşadığı sorunların yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında da bilgi alarak, yaşadıkları sorunları iletebiliyor. Bu hatla bilinçli bir tüketici profili oluşturulması da hedefleniyor.

Günde 1300 çağrı yanıtlanıyor

2021 yılında çağrı merkezinde hizmet veren 17 personel, 7 gün 24 saat çalışarak 476 bin 650 çağrıya cevap verdi. Çağrı merkezinde çalışan personel tarafından günde ortalama 1300 çağrı yanıtlanarak, tüketicilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.

Tüketici Danışma Hattı'na gelen çağrılarda yüzde 37,6 ile ilk sırada ayıplı mal ve hizmetler yer aldı. İkinci sırada yüzde 23 oranıyla mesafeli satışlar dikkati çekti.

Bu konuları, yüzde 13,4 ile abonelik sözleşmeleri, yüzde 10 ile sözleşmelerdeki haksız şartlar, yüzde 9 ile hakem heyetleri başvuru süreçleri ve yüzde 3 ile satış sonrası hizmetler izledi.

Bu ürünleri sakın almayın: Bakanlık marka marka güvensiz ürünleri açıkladı
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Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi kapsamında oluşturulan \"www.guvensizurun.gov.tr\" aracılığıyla kamuoyuna ilan ediliyor.
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Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere ilişkin listeyi güncelledi.
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Giyim kuşamdan oyuncak ve kırtasiye ürünlerine kadar çok sayıda ürün için toplatılma kararı alındı.
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İşte güvensiz ürünler ve bakanlıktan yapılan açıklama..
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Çocuk Giyim Marka: Okyanus
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Çocuk Giyim Marka: My Doğa Store
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Çocuk Giyim Marka: My Doğa Store
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Çocuk oyuncak Marka: İntex
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Çocuk Giyim Marka: Burgundy Sweatshirt Snv-0052 7-8 Yaş
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Çocuk Giyim Marka: Deco Dass
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Çocuk Giyim Marka: Narmini
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Çocuk Giyim Marka: Gen
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Çocuk Giyim Marka: (Parti KıyafetiMidikon Marka)
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Rol Yapan Oyuncaklar Marka: Fancy Beauties
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Sıkma Oyuncalar Marka: The Dınosaur World
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Prestij Oyuncak
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Sıkma Oyuncalar Marka: Squıshy
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Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar) Marka: Perfect Havuç
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Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar) Marka: <br>School Tıme
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Scooterler (Trotinet) Marka: Armağan Oyuncak
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Hobi Eğitim Dünyası
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Başel Toys
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Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri Marka: Mikrogold
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Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar) Marka: Shuange
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Kalemler Ve Defterler (Plastik Kısımlar)
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<br>Diğer Ürünler
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Yürüteçler Marka: Babyplus
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Diğer Ürünler Marka: Altis
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<br>Diğer Ürünler marka: Yellow Duck It’S Summer Tıme
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Kitaplar Marka: Sevgili Bebek
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Başel Toys
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Bu ürünleri sakın almayın: Bakanlık marka marka güvensiz ürünleri açıkladı
Ticaret Bakanlığı piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruyor. Portalda yer alan güvensiz ürünlere ilişkin liste güncellendi. İşte marka marka toplatılması talep edilen güvensiz ürünler listesi...


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