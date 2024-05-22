En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak

Emekli maaşlarında taban aylığın ve refah payının artırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalara başlandı. En düşük emekli maaşının enflasyon farkı kapsamında 10 bin TL bandının üstüne çekilerek 12 bin 500 TL olması öngörülüyor. Bu çerçevede, maaş zammında esas alınan kök aylık enflasyon oranında artırılacak. Böylece maaşı düşük kalan vatandaşların ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için taban aylık yüzde 25 oranında zamlanmış olacak. Gerekli yasal düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulması için temmuzun ilk haftasında altı aylık enflasyon farkının açıklanması beklenecek.

HAZİNE KARŞILIYOR

Maaş zamlarının, kök aylıklara yapılmasından kaynaklanan fark Hazine tarafından karşılanıyor. Böylece 2000 ve sonrasında emekli olan, 5 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında değişen kök aylık alan 7 milyon kişiye, en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira ödenebilmesi için Hazine desteği sağlanıyor. Bu nedenle de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları arasında yürütülen görüşmelerin neticelenmesine odaklanıldı.

TABAN SINIR YÜKSELTİLECEK

Enflasyon farkı dışında maaşlarda artış yapılamayacağı ama en düşük emekli aylığının da 10 bin TL bandında tutulamayacağı konusunda mutabakata varıldığı öğrenildi. Ayrıca, 8 bin TL ve altında emekli kök aylığı olan vatandaşların zamdan yararlanabilmesi için taban maaş sınırının yükseltileceği bildirildi.







