Ekonomi Enerji Bakanı Dönmez Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı

Enerji Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu" açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de, “2016’ya ait olan yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kWh ise daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı” dedi.

Haber Merkezi AA
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Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilir.

Temiz ve yenilenebilir enerji olan hidroelektrik santrallerinden (HES) üretilen enerjide yeni bir rekor kırıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2016 yılına ait yıllık üretim rekorunun, 2019’unilk 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kWh’lık üretimle geride bırakıldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı" açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.
  • Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Türkiye’de işletmeye açılan hidroelektrik santrallerin ürettiği elektriğin 2019’un ilk 10 ayı itibariyle 79,3 milyar kWh’ye ulaştığının altını çizen Bakan Pakdemirli, “2016’ya ait olan yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kWh ise daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı” dedi.

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HES'ler enerji üretiminde ikinci sırada geliyor

2019 yılı itibarıyla enerji üretim kaynakları arasında HES’lerin ikinci kaynak konumunda olduğunu da vurgulayan Pakdemirli “İlk 10 aylık süreçte elektrik üretimindeki kaynak payları, kömür yüzde 36.3, HES yüzde 31.5, doğal gaz yüzde 17.3, Rüzgar enerji santralleri (RES) yüzde 7.3, Güneş Enerji Santralleri (GES) yüzde 3.4 ve Jeotermal enerji santralleri (JES) yüzde 2.6 şeklinde gerçekleşti” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli.

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Üretimin ülke ekonomisine katkısı 19,8 milyar tl

Boşa akan suların gücünü ülke ekonomisine kazandırmak için enerji sektörüne yatırım yaptıklarını da ifade eden Bakan Pakdemirli “ Bu yatırımlar ile bu senenin ilk 10 ayında 79,3 milyar kWh ile ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.

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79,3 kWh için, 3,5 milyar dolarlık doğalgaz gerekiyor

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan HES projelerini hayata geçirmenin Türkiye açısından bir zaruret olduğunun altını çizen Pakdemirli “Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda bulunuyor. Kendi kaynağımız olan bu enerjiyi değerlendirmek zorundayız. İlk 10 ayda bu kaynaktan üretilen 79,3 kWh’lik enerjiyi şayet ithal ettiğimiz doğalgazdan üretmiş olsaydık, 3,5 milyar dolarlık bir meblayı başka ülkelere ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla HES’lerin dış ticaret açığımıza da olumlu yönde bir katkısı var” değerlendirmesinde bulundu.

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