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Ekonomi

Enerji dünyasının kalbi İstanbul’da atacak

Son yıllarda enerjide kritik adımlar atan Türkiye, diğer yandan bu alandaki en iyi isimleri ağırlayarak işin fikri kısmında da değerli roller üstleniyor. Kendi alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından olan Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği’nin 45.’si düzenlenecek konferansı ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği koordinesinde Haziran ayında gerçekleşecek etkinlik için şu ana kadar 68 ülkeden 500’ün üzerinde başvuru geldi.

12:43 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Gürkan Kumbaroğlu
Gürkan Kumbaroğlu

Dünyanın küresel anlamda en önemli başlıklarından biri olan enerjide geçmişten çıkarılan sonuçların bugüne yansıtılabilmesi ve geleceğin doğru planlanabilmesi en öncelikli meselelerden biri.


Enerjinin küresel anlamda üstlendiği rol onun önemini giderek arttırıyor. Günümüzde çok daha net bir şekilde gördüğümüz üzere politik, ekonomik ve hatta askeri meselelerde dahi en kritik unsur olarak enerji öne çıkıyor.

İşte bu noktada enerjide en güncel konuların ele alındığı uluslararası kimi etkinlikler çok daha anlamlı bir hal alıyor. Çünkü bu gibi organizasyonlarda işin hem kamu hem özel sektör hem de akademi tarafı bir araya gelerek güncel konu başlıklarına dair oldukça değerli bir fikir süreci inşa ediyor.


IAEE Konferansı İstanbul’da düzenlenecek


Dünyanın enerjide oldukça çalkantılı bir dönemden geçtiği bu süreçte Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bir etkinlik oldukça dikkat çekici. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) tarafından her sene farklı bir kıtada düzenlenen enerji konferansı bu yıl İstanbul’da düzenleniyor. Bu noktada Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği sürecin en önemli paydaşlarından biri olarak öne çıkıyor.


Konferans Genel Başkanı olan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek etkinlik için şimdiye kadar 68 ülkeden 540 başvuru aldıklarını belirtti.

En çok talep gelen ilk 5 ülkenin Almanya, Fransa, ABD, Suudi Arabistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğu bilgisini paylaşan Prof. Dr. Kumbaroğlu’na göre talebin bu denli yüksek olmasının sebeplerinden biri de Türkiye’nin giderek yükselen jeopolitik önemi.


Enerji arz güvenliği ve jeopolitik riskler de konuşulacak


Konferansın ana programlarıyla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Kumbaroğlu, açılış oturumunun ana başlığının ‘Enerji arz güvenliği ve jeopolitik riskler’ olduğunu söyledi. ‘Geçiş döneminde enerji sürdürülebilirliği, güvenliği, verimliliği ve erişilebilirliği’ başlıklı konferans için Türkiye’den bildirilerin 5 Şubat 2024 akşamına kadar kabul edileceğini de belirten Kumbaroğlu, “Petrol ve gaz güvenliği, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, enerji fiyatlarındaki belirsizlikler ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarının karşılanması gibi konular da dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlarca ele alınacak.” dedi.




#Enerji Ekonomisi Derneği
#Gürkan Kumbaroğlu
#Enerji
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